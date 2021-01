WIEN (dpa-AFX) - In der Eurozone ist nach Einschätzung der Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, nach einer ungewöhnlich schwachen Inflation wieder mit einem stärkeren Anstieg der Verbraucherpreise zu rechnen. "Die Inflation ist nicht tot", sagte Schnabel in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der österreichischen Tageszeitung "Der Standard". Der Preisanstieg kann dabei in den kommenden Monaten "durchaus eine gewisse Dynamik entwickeln", sagte die Währungshüterin.

Schnabel begründete ihre Erwartung mit dem Auslaufen der Steuersenkung in Deutschland. Außerdem sollten die Energiepreise zum Anstieg der allgemeinen Teuerung beitragen. "Bei den Energiepreisen dürfte bald ein kräftiger Anstieg relativ zum Vorjahr feststellbar sein, weil die Preise im Frühjahr 2020 so niedrig waren", sagte die EZB-Direktorin.