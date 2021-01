Viele Anleger wollen heute mehr als nur Rendite, sie wollen mit ihrem Kapital die Welt ein bisschen besser machen – sprich: Zur Lösung globaler Probleme beitragen.

Viele Anleger wollen heute mehr als nur Rendite, sie wollen mit ihrem Kapital die Welt ein bisschen besser machen – sprich: Zur Lösung globaler Probleme wie dem Klimawandel oder sozialer Ungleichheiten beitragen. Das in Deutschland in nachhaltigen Publikumsfonds investierte Kapital hat sich nach Angaben vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) von 2009 bis 2019 auf mehr als 63 Milliarden Euro verzehnfacht. Die Corona-Pandemie dürfte dem Trend zu verantwortungsvollen Investments noch einen zusätzlichen Schub verleihen.

Immer mehr Anleger legen bei der Geldanlage Wert auf positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft. Die Finanzindustrie hat darauf reagiert und mittlerweile ein breites Spektrum entsprechender Fonds im Angebot. Nach welchen Kriterien deren Management die Titel auswählt, ist unterschiedlich. Wir stellen Ihnen die am weitesten verbreiteten vor.

Wie nachhaltig ein Investment tatsächlich ist, lässt sich von Privatanlegern jedoch kaum nachvollziehen. Schließlich gilt es, dafür das potenzielle Investmentziel einer eingehenden Analyse zu unterziehen und tief unter die Oberfläche zu blicken. Schließlich kann auch ein umweltbewusstes Unternehmen in den anderen beiden ESG-Bereichen Soziales und Unternehmensführung massiven Nachholbedarf haben.

Die Lösung: Nachhaltige Investmentfonds, bei denen ein professionelles Fondsmanagement die Auswahl der Einzeltitel übernimmt. Das Angebot ist riesig: Nach Angaben der Fonds-Ratingagentur Scope stehen Anlegern in Deutschland rund 800 entsprechende Produkte zur Verfügung. Dabei gilt: Nachhaltiger Fonds ist nicht gleich nachhaltiger Fonds. Denn es gibt ganz unterschiedliche Strategien für ihre Ausgestaltung. Damit die Wahl nicht zur Qual wird, stellen wir Ihnen die am weitesten verbreiteten vor.

Ausschlusskriterien: Der Einsatz von Ausschlusskriterien gehört zu den bekanntesten Strategien des nachhaltigen Investierens. Dabei werden Unternehmen oder Staaten vom Anlageuniversum ausgeschlossen, die bestimmte soziale, ökologische und governance-bezogene Kriterien nicht erfüllen oder gegen Standards von Institutionen wie der Internationalen Arbeitsorganisation verstoßen. Ebenfalls nicht in Frage kommen in der Regel Unternehmen, die in umstrittenen Branchen wie der Tabak- oder Waffenindustrie tätig sind. Für Staaten kann beispielsweise die Anwendung der Todesstrafe zur Disqualifikation führen.