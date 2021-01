^ DGAP-News: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity SHS investiert in Tuttlinger Medtech Unternehmen Blue Ocean Spine, einen Spezialisten für funktionale Wirbelsäulenimplantate

PRESSEMITTEILUNG



* Der Tübinger Medtech Investor SHS geht eine Beteiligung an der Blue Ocean Spine GmbH ein, einem Entwickler für 3D-gedruckte Wirbelsäulenimplantate



* Blue Ocean Spine entwickelt ein Portfolio an neuartigen Wirbelsäulen-Implantaten, die in situ exakt an die Patientenbedürfnisse angepasst werden können oder ohne zusätzliche Fixierung wie etwa Schrauben auskommen



* Für Guntmar Eisen, Serial Entrepreneur und Gründer von Blue Ocean Spine, ist dies bereits die zweite Zusammenarbeit mit SHS

Tübingen, den 12. Januar 2021



Die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH aus Tübingen beteiligt sich als Leadinvestor an dem Tuttlinger Spezialisten für funktionale Wirbelsäulenimplantate Blue Ocean Spine GmbH. Für die SHS und den Gründer von Blue Ocean Spine, Guntmar Eisen, ist es bereits die zweite Zusammenarbeit - die gemeinsame Gesellschaft EIT Emerging Implant Technologies GmbH wurde 2018 an einen internationalen Medizintechnikkonzern veräußert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cage-Implantaten für die Wirbelzwischenräume werden es die Implantate von Blue Ocean Spine den Chirurgen ermöglichen, auf zusätzliche Verschraubungen zu verzichten. Außerdem werden sie nicht mehr eine Vielzahl von Implantat-Varianten in verschiedenen Größen und Abmessungen vorhalten müssen. Für Operateure sollen die Eingriffe somit effizienter und für Patienten sicherer werden.

Rückenschmerzen sind in den westlichen Gesellschaften wohl so häufig verbreitet wie kaum ein anderer Schmerz. Während die meisten Rückenbeschwerden heutzutage konservativ, also mit Arzneimitteln und Physiotherapie behandelt werden, lassen sich schwere degenerative Erkrankungen, die meist mit einer Instabilität der Wirbelsäule einhergehen, nur noch mit einer Operation therapieren.