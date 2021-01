---------------------------------------------------------------------------

artec technologies AG: Umsatz +50 Prozent im Corona-Jahr 2020 und positiver Ausblick



- Auftragseingang im Service-Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen mit 750.000 Euro deutlich über Plan

- Vergabe, Abwicklung und Auslieferung von Projekten coronabedingt insbesondere im Auslandsgeschäft verlangsamt

- Starkes Geschäft mit Sicherheitsbehörden sollte sich auch 2021 fortsetzen

Diepholz/Bremen, 12. Januar 2021: Die Geschäftsentwicklung der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) im Jahr 2020 war trotz Herausforderungen rund um die Corona-Pandemie insgesamt positiv. Den Jahresumsatz hat artec um rund 50 % auf 3,15 Mio. Euro gesteigert. Der Vorstand erwartet - wie prognostiziert - ein deutlich verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Ergebnis vor Steuern 2019: -0,68 Mio. Euro). Die Zahlen sind noch nicht geprüft und vorbehaltlich möglicher Leistungsabgrenzungen, daher kann das Ergebnis noch nicht konkret beziffert werden.

Neben der positiven operativen Entwicklung hat artec insbesondere im Geschäft mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) wichtige strategische Meilensteine erreicht, von denen das Unternehmen in Zukunft profitieren wird. Im Jahr 2020 hat artec rund zwei Drittel des Umsatzes mit Kunden aus dem BOS-Bereich erzielt.



"Wie für so viele war das Jahr 2020 auch für artec eine Herausforderung. Wir konnten 2020 an keiner der für uns wichtigen Broadcast-Messeveranstaltungen teilnehmen, auch mussten die Reisetätigkeiten zur Neukundenakquisition auf das Nötigste reduziert werden. Dennoch sind wir bisher insgesamt gut durch die Pandemie gekommen. Anfragen und Ausschreibungen erreichen uns weiterhin, auch wenn die Geschäftsprozesse von der Auftragserteilung bis zur Auslieferung an den Kunden schwerer planbar sind und häufig länger dauern - insbesondere im Auslandsgeschäft", sagt artec-CEO Thomas Hoffmann. "Doch auch wenn sich einige avisierte Aufträge verzögern, lässt uns das grundsätzlich große Interesse von Medienunternehmen und Sicherheitsbehörden an unseren Systemen, Services und Cloudleistungen optimistisch in die Zukunft blicken."