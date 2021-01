Datametrex verkauft über 23.000 Covid-19 PCR Tests in Q4/2020

Toronto, Kanada, 12. Januar 2021 – Datametrex AI Limited (die „Firma“ oder „Datametrex“) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) gibt bekannt, dass in den Monaten Oktober bis Dezember 2020 mehr als 23.000 Vor-Ort-Tests für die Filmindustrie an den Drehorten in Montreal, Toronto und Vancouver verkauft wurden. Dies entspricht einem Umsatz von rund 4.000.000 CAD im vierten Quartal.

Wie am 24. September 2020 berichtet wurde, hat die Firma mit den größten Film- und Fernsehproduktionsfirmen der Welt Verträge für die Bereitstellung von PCR Test Kits abgeschlossen. Der Gesamtbetrag der Verträge, wenn sie vollständig ausgeführt werden, lag bei über 20 Million CAD. Datametrex hat seine Labor- und Testkapazität vergrößert, um die Nachfrage zu befriedigen und hat die Firma damit so positioniert, dass das Testen in 2021 hochgefahren werden kann. Die Firma plant ihre Kapazitäten weiter auszubauen, um ihre Dienstleistungen verstärkt weiteren Film- und Produktionsfirmen anbieten zu können, da deren Bedarf täglich steigt.

Bedeutende Hollywood-Studios und Streaming-Anbieter haben in Montreal, Toronto und Vancouver weiter Filme und TV- Serien an Film- und Fernseh-Sets gedreht, während sie die jüngsten Rekordzahlen der COVID-19 Infektionen in Kanada überstanden haben.

Wir sind der Meinung, dass die lang- und kurzfristigen Konsequenzen der COVID-19-Notlage in Nordamerika durch 2021 und bis ins Jahr 2022 bestehen werden. Die kanadische Filmindustrie war in der Lage die Schließung von Drehorten mit durchgehenden COVID-19 Tests zu vermeiden. Während sich die Pandemie in den USA und Kanada nochmals rasant beschleunigt hat, verspricht es Gutes für Datametrex, da Produktionen weiterhin nach Kanada verlegt werden, um für die stetig wachsenden Streaming-Plattformen zu drehen.

„Unser starkes Umsatzwachstum reflektiert unsere Konzentration auf unsere Erfahrung in der Filmindustrie sowie unsere Fähigkeit neue Shows problemlos einzufügen,“ sagte Marshall Gunter, CEO von Datametrex. „Mit unseren Pre-Screening- und Screening-Tools kann die Filmindustrie neue Produktionen starten, um dem großen Bedarf der immer weiterwachsenden internationalen Streaming-Diensten nachzukommen.“

Wie vorher schon erwähnt, ist Vancouver laut Creative BC das drittgrößte Produktionszentrum in Nordamerika mit einem Wert von 3,2 Milliarden CAD in 2018/2019. In British Columbia sind verschiedene erstklassige Film- und TV-Studios angesiedelt, einschließlich Bridge Studios, Mammoth Studios, Vancouver Film Studios, North Shore Studios, Ironwood Studios, Canadian Motion Picture Park und The Crossing Studios.