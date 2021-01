Halo Labs meldet ein Rekordwachstum der Einzelhandelsumsätze im Cannabismarkt von Oregon für November 2020

Nicht zur Weitergabe an U.S. Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

TORONTO, 12. Januar 2021 - Halo Labs Inc. ("Halo" oder das "Unternehmen") (NEO: HALO) (OTCQX: AGEEF) (Deutschland: A9KN) gibt bekannt, dass BDS Analytics, Inc. ("BDSA") im November 2020 ein Rekordwachstum der Einzelhandelsumsätze von Halo-Produkten auf dem Freizeit-Cannabismarkt in Oregon im Vergleich zum Vorjahr gemeldet hat.

Der Einzelhandelsumsatz in Oregon erreichte im November 2020 89,9 Mio. $. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum von 32 % gegenüber dem Einzelhandelsumsatz im November 2019. Der Umsatz zwischen Januar und November 2020 übertraf 1 Milliarde US-Dollar und übertraf damit die Prognosen der Analysten für Oregon für das gesamte Jahr[i]. Inmitten dieses starken Wachstums in Oregon wuchs Halo über mehrere Produktkategorien hinweg stärker als der Marktdurchschnitt.

Die Kategorie Konzentrate, bestehend aus Kartuschen, Live Resin, Shatter und anderen rauchbaren Produkten, wuchs im Jahresvergleich um 46 % (November 2020 im Vergleich zu November 2019). Halo-Marken[ii][iii] in der Kategorie Konzentrate verzeichneten im gleichen Zeitraum ein Umsatzwachstum von 242 % - mehr als das Fünffache des Marktdurchschnitts.

Im Bereich Kartuschen, dem größten Segment für Konzentrate, verzeichnete die Halo-Marke Hush ein Umsatzwachstum von 363 % mit einem ausgewiesenen Einzelhandelsumsatz von 527.095 $ im Vergleich zum November 2019. Die Kartuschen von Winberry Farms zeigten ebenfalls ein starkes Wachstum und übertrafen den Umsatz im November 2019 um 168 % mit einem ausgewiesenen Einzelhandelsumsatz von 432.013 $ im November 2020. Hush und Winberry Farms waren in den Top 10 der meistverkauften Kartuschenmarken (auf Platz 4 bzw. 8) und lagen zusammen auf Platz 3 der Kartuschenverkäufe im gesamten Bundesstaat.

Insgesamt verzeichnete Hush über alle Konzentratsegmente hinweg ein Wachstum von 131 % gegenüber dem November 2019. Hush verzeichnete auch die meisten Verkäufe von Shatter, sowohl gemessen am Volumen als auch in Dollar.

In der Zwischenzeit haben die Halo-Marken in anderen attraktiven Produktkategorien gut abgeschnitten. Der Umsatz in den Kategorien Flower und Pre-Rolls lag im November 2020 bei 39,9 Mio. $ bzw. 8,2 Mio. $ im gesamten Bundesstaat. Zusammen machten diese Segmente 52% des gesamten Cannabis-Einzelhandelsumsatzes in Oregon aus. Allerdings wiesen infundierte Pre-Rolls das höchste Wachstum aller blütenbezogenen Segmente auf (ein Anstieg von 223% gegenüber dem Vorjahr von 323.657 $ auf 1,05 Mio. $ im November 2020). Die Halo-Marken Hush und Winberry Farms haben beide starke SKUs in diesem schnell wachsenden Segment eingeführt. Das Hush Hybrid Infused Pre-Roll 2-Pack war die meistverkaufte SKU nach Volumen und Dollar, während Winberry Farms den siebthöchsten Umsatz aller Marken im Segment der infundierten Prerolls verzeichnete.

Esswaren erzielten im November 2020 einen Umsatz von über 10,8 Millionen Dollar, ein Plus von fast 24 % im Vergleich zum November 2019. Mit mehreren Angeboten in dieser wachsenden Kategorie übertrafen die Produkte von Hush erneut den Markt beim Wachstum im Jahresvergleich. Hush Edibles wuchs um 187 % (von 96.068 $ auf 275.749 $) und stieg damit in die Top 10 der meistverkauften Edibles-Marken in Oregon ein.

Dustin Jessup, Chief Revenue Officer von Halo, erklärte: "Die Synergien, die durch unsere bevorstehende Übernahme von Winberry Farms entstanden sind, haben Halo in die Lage versetzt, Marktführer in Oregon zu werden. Unser Wachstum übertrifft das unserer Wettbewerber bei weitem, wie der BDSA-Bericht vom November zeigt."

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Statistiken sind in den BDSA-Daten vom November 2020 enthalten - dem führenden Marktforscher für die globale Cannabinoid-Industrie, der Prognosen und Trends erstellt.

Über Halo Labs

Halo ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung sechs Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Im Zuge des aktuellen Wachstums wird weiter in den US-Schlüsselmarkt, UK und Afrika expandiert. Auch eine Expansion in die Märkte in Großbritannien und Kanada ist geplant.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in „Blue Chip-Unternehmen“ verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien, Oregon und Nevada tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen unter seinen Marken Hush, Mojave, Exhale, Winberry Farms und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, (geschäftlich tätig als Zkittlez), und FlowerShop, eine Cannabis-Lifestyle- und konzeptuelle Wellnessmarke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied beteiligt ist.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt sieben Hektar Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Hektar großen Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Hektar großen Anbaugebiet in Lane County. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlage, einschließlich bis zu fünf Hektar zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung. Kürzlich hat sich Halo mit der Green Matter Holding ("GMH") zusammengearbeitet, um die Bar X Ranch in Lake County zu erwerben, mit Plänen für die Entwicklung von bis zu 80 Acres Anbaufläche, was den größten Anbau in Nordkalifornien umfassen würde.

Auf internationaler Ebene baut das Unternehmen derzeit Cannabis bei Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd („Bophelo”) in Lesotho an; diese Gesellschaft besitzt eine der umfassendsten Anbaulizenzen für Marihuana in Afrika mit einer künftigen Kapazität von bis zu 495 Acres (ca. 200 ha). Zum Ausbau der weltweiten Präsenz von Halo hat das Unternehmen vor kurzem CBPM (Import- und Vertriebslizenz) in Großbritannien über den Cannabis-Lieferanten Canmart Ltd („Canmart”) erworben. Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsanlagen von Bophelo zusammen mit der Import- und Vertriebskompetenz von Canmart ein Wachstumstreiber für ein gut aufgestelltes Geschäft zur Bedienung des britischen Marktes sein werden.

Das Unternehmen hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter die Technologieplattformen CannPOS, Cannalift und seit kurzem auch CannaFeels. Zusätzlich besitzt Halo die hochgenauen sublinguale Dosierungstechnologie Accudab.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsdokumenten von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „beabsichtigt nicht“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „umgesetzt werden können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“ bzw. „eintreten“ oder „erzielt werden“. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen können unter anderem Aussagen über den Verkauf der Produkte von Halo und die Aussichten in Oregon sowie die geplante Übernahme der Vermögenswerte von Winberry Farms durch das Unternehmen beinhalten. Der Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte von Winberry Farms durch das Unternehmen unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht von Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigung durch die Oregon Liquor Control Commission, es wird erwartet, dass diese Übernahme innerhalb von drei bis sechs Monaten abgeschlossen wird.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen.Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem folgende: unerwartete Kosten oder Verzögerungen bei der Fertigstellung der vom Unternehmen geplanten Apotheken und anderer Betriebe; anegative Ergebnisse, die der Konzern aufgrund allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen oder der andauernden COVID-19-Pandemie erleidet; Verzögerungen bei der Fähigkeit des Konzerns, bestimmte behördliche Genehmigungen zu erhalten; unvorhergesehene Verzögerungen oder Kosten bei der Fertigstellung der Bauprojekte des Konzerns; nachteilige Veränderungen der Nachfrage von Cannabisprodukten; laufende Projekte von Konkurrenten, die sich auf die relative Größe der wachsenden Geschäftstätigkeit des Konzerns auswirken könnten; nachteilige Veränderungen der anwendbaren Gesetze; nachteilige Veränderungen in der Anwendung oder Durchsetzung der geltenden Gesetze, einschließlich solcher, die sich auf die Besteuerung beziehen; steigende Kosten für die Einhaltung umfangreicher staatlicher Regulierungen; Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; Risiken im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe, einschließlich der Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen für die geplanten Operationen des Konzerns zu erhalten oder bestehende Lizenzen zu erneuern; Abhängigkeit von externen Dienstleistern, qualifizierten Arbeitskräften und anderen wichtigen Inputs; und die anderen Risiken, die im jährlichen Informationsformular des Konzerns vom 16. April 2020 offengelegt werden und im Profil des Konzerns unter www.sedar.com verfügbar. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschriebenen Ergebnissen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und Halo verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin verwiesen wird, zu aktualisieren, außer es wird von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die Halo oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diese Mitteilung eingeschränkt.

Informationen von Dritten

Diese Pressemitteilung enthält Markt- und Branchendaten, die aus Drittquellen, einschließlich Branchenpublikationen, bezogen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Branchendaten zutreffend sind und dass seine Schätzungen und Annahmen angemessen sind, es gibt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Quellen von Dritten geben im Allgemeinen an, dass die darin enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen werden, aber es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Obwohl die Daten als zuverlässig angesehen werden, hat das Unternehmen keine der Daten aus Drittquellen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig verifiziert oder die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, überprüft.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

[ii] Hush, Winberry & Exhale brands

[iii] Halo manages the operations of the production facility and distribution facility of Herban Industries OR LLC (doing business as Winberry Farms) and has entered into an agreement to acquire the Winberry Farm assets.

