CentralNic Group erwirbt SafeBrands und erweitert Markenschutzdienste

LONDON, 12 Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die CentralNic Group PLC (AIM: CNIC), das am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Domainnamen Branche, mit über 45 Millionen Domainnamen, welche eine der Plattformen nutzen, freut sich, die Übernahme eines führenden französischen Verwalters von Domainnamen für Unternehmen, SafeBrands, bekannt zu geben. SafeBrands ist ein preisgekrönter Innovator und Technologiepionier, der von führenden französischen Marken wie Total, SNCF und Alcatel-Lucent genutzt wird. SafeBrands wird mit seinen Dienstleistungenund seiner Expertise im Bereich Online-Markenschutz und Domainnamen-Verwaltung das branchenführende Angebot an digitalen Dienstleistungen für Unternehmen von CentralNic ergänzen.

Die weltweit führenden Markenschutz- und Internet-Überwachungswerkzeuge von SafeBrands waren bisher nur für Unternehmen in französischsprachigen Märkten verfügbar. CentralNic wird sich weiterhin voll und ganz der Betreuung der aktuellen SafeBrands-Kunden widmen, aber die Produkte und Dienstleistungen auch weltweit Unternehmen zur Verfügung stellen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Einnahmequellen in digitalen Kanälen zu schützen. Das Vorhaben ist Teil der globalen Markendienstleistungsstrategie von CentralNic, die derzeit Kunden auf der ganzen Welt durch Teams in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland, Neuseeland und einem Dutzend weiterer Länder betreuen.

Der starke Präsenz von SafeBrands in Frankreich, einem der größten Märkte für Internetdienstleistungen weltweit, ergänzt die Position von CentralNics Tochter BrandShelter als führendem Unternehmensregister in Deutschland, das von vielen der größten deutschen Marken genutzt wird. Das Team von BrandShelter mit über 100 Experten in Deutschland wird eng mit dem Team von SafeBrands in Frankreich zusammenarbeiten und so ein konkurrenzloses Kompetenzzentrum für Markenschutz in Europa schaffen. Dies wird die Position von CentralNic als europäischem Champion für Corporate Domain Portfolio Management und Online-Markenschutz weiter stärken, sowie als einer der drei weltweit führenden Anbieter, der Kunden in jedem Land bedienen kann.