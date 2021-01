Gestern gönnte sich der Deutsche Aktienindex eine verdiente Verschnaufpause und sank um 0,8 Prozent. Verdiente Verschnaufpause auch deswegen, weil der DAX erst vor wenigen Tagen ein frisches Allzeithoch bei 14.131 Punkten erzielte. Ein Allzeithoch mitten in der Pandemie – wie kann das sein? Zum einen sehen wir derzeit eine Liquiditätsrally. Eine hohe Geldmenge aufgrund von Rettungsmaßnahmen seitens Regierungen und Zentralbanken wirkt wie ein Treibsatz. Hinzu kommt, dass Aktien aufgrund extrem niedriger Zinsen als alternativlos scheinen. Generell wird an der Börse Zukunft gehandelt. Schon in den vergangenen Monaten preiste der Aktienmarkt eine wirtschaftliche Erholung ein gutes Stück weit ein.

Ohne Zweifel aber gilt die Pandemie weiterhin als großer Risikofaktor– dies darf nicht unerwähnt bleiben. Am kommenden Freitag beginnt in den Staaten die Berichtssaison nach dem vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres. Enttäuschungen sind nicht auszuschließen. Was aber wiederum für eine Fortsetzung der Rallye spricht, ist die aktuelle Saisonalität. Heißt: Nach statistischen Erhebungen der letzten Jahrzehnte war die Jahreszeit von Mitte Januar bis Ende April in der Regel eine recht gute Zeit für Aktien. Dies muss nicht zwingend auch in 2021 so sein – einmal mehr aber könnte die Saisonalität stimmen. Zum Chart: Bei 13.566 Punkten markierte der DAX das aktuelle Jahrestief und somit eine Unterstützungsmarke.