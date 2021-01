Abb. 1: Vergleich der relativen Bedeutung der Präferenzsäulen zwischen der 1. und 2. Umfragewellen

Die Leistung von Einzelhändlern wird in der Studie in einem neuen Licht beleuchtet, was zu durchaus interessanten und vielleicht auch überraschenden Ergebnissen geführt hat. Die Studie wurde in zwei Umfragewellen durchgeführt: Nach der ursprünglichen Umfragewelle im März, kurz vor Start des Lockdowns, gab es im September eine weitere Umfrage, um die Ergebnisse zu prüfen und zu aktualisieren. „In Deutschland ist man vielleicht weitgehend der Ansicht, dass für Käuferinnen und Käufer der Preis bei der Wahl eines Einzelhändlers der ausschlaggebende Faktor ist, und es ist tatsächlich so, dass für viele der wichtigsten Einzelhändler der Preis stark im Fokus steht. Aus der Studie geht jedoch hervor, dass für Käuferinnen und Käufer andere Faktoren wichtiger sind – nämlich Convenience, Einkaufsgeschwindigkeit, Produktvielfalt und die Qualität des Einkaufserlebnisses. All diese Aspekte schnitten in unserer Studie besser ab als die Kategorie Preisgestaltung & Promotionen. Die Corona-Pandemie hat sich außerdem nur geringfügig auf die Ergebnisse ausgewirkt – es lässt sich kaum ein Unterschied zwischen den beiden Umfragewellen beobachten“, so Paul Matthews, zuständiger Gebietsleiter für dunnhumby Deutschland.

Kundenpräferenz aus einem neuen Blickwinkel betrachtet

Zuerst wurde in der Studie untersucht, welche deutschen Einzelhändler von Kundinnen und Kunden bevorzugt werden. Gemessen wurde dies anhand der Antworten auf verschiedene Fragen bezüglich emotionaler Kundenbindung und dem tatsächlichen Einkaufsverhalten, welches durch das sogenannte Share-of-Wallet angegeben wird. Zweitens wurden Aspekte untersucht wie etwa die Verfügbarkeit des Personals, Aussehen und Atmosphäre des Geschäfts, Verfügbarkeit von nachhaltigen und Bio-Produkten, Wahl des Standorts und Einkaufsgeschwindigkeit, Wettbewerbsfähigkeit der Preise, Promotionen sowie Treueprogramme und Apps. Schließlich wurden alle Ergebnisse einander gegenübergestellt und miteinander verglichen, um zu sehen, welche Faktoren den größten Einfluss auf die Kundenpräferenz haben. Gegenstand der Studie waren die dreizehn größten Lebensmitteleinzelhändler Deutschlands.