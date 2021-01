Mit dem Zukauf hat Noratis den geplanten Wachstumskurs erneut untermauert. Allein in Nordrhein-Westfalen hat das Unternehmen seinen Bestand seit Anfang 2020 mehr als verdoppelt auf nunmehr rd. 800 Einheiten. Im Raum Münster war Noratis bislang bereits mit einem Immobilienportfolio in Steinfurt vertreten.

12.01.2021 – Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) baut ihr Portfolio weiter aus. In Münster (Westfalen) erwarb das Unternehmen insgesamt 242 Einheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 18.800 m². Verkäufer ist der institutionelle Immobilienfonds Catella European Residential Fonds.

Flaminia zu Salm-Salm, Leiterin Transaction Management der Noratis AG: “Münster ist ein sehr attraktiver Standort – für die Menschen aus der Region ebenso wie für Studenten aus ganz Deutschland und damit auch für uns als Bestandsentwickler von Wohnimmobilien. Das nun angekaufte Portfolio besticht dabei besonders durch seine gute Anbindung an das Stadtzentrum sowie das bestehende Entwicklungspotenzial. Überdies möchte ich mich bei Catella für die überaus effiziente und angenehme Zusammenarbeit bei dieser Transaktion bedanken.”

Benjamin Rüther, Head of Fund Management bei Catella Residential Investment Management GmbH, ergänzt: “Der European Residential Fonds hat das Ziel, seine Allokation außerhalb Deutschlands weiter auszubauen, um das Portfolio weiter europaweit zu diversifizieren. Mit der Noratis AG haben wir einen professionellen Käufer für das Immobilienportfolio in Münster gefunden. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Immobilieneinheiten und die Mieter bei Noratis in guten Händen sind.”

Und so geht die Wachstumsstory weiter

Ende letzten Jahres stellten wir drei für uns spannende Immobileinaktien vor, die – für uns – Potential in 2021 bieten sollten: Noratis, DEFAMA und DIC Asset. Hier findet sich auch eine Zusammenfassung über die Entwicklungen der Noratis zum Bestandshalter, die voriges Jahr mit einem neuen Hauptaktionär begann.

“Wohnimmobilien in Nicht-Metropolen, teilweise renovierungsbedürftig sind für die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4) die Objekte der Begierde. Für die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG (ISIN: DE000A13SUL5) sind es kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Und DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), SDAX-Mitglied, spielt vom Volumen in einer anderen Liga…”