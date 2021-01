Johnson unterstützt zweite Amtszeit von Guterres

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Boris Johnson unterstützt eine zweite Amtszeit von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Johnson habe Guterres zu erfolgreichen Jahren gratuliert, teilte eine Regierungssprecherin mit. Der Premierminister twitterte am Dienstag, er habe mit dem UN-Generalsekretär über den gemeinsamen Kampf gegen Corona und Klimawandel gesprochen sowie über die Notwendigkeit, allen Mädchen Zugang zu guter Bildung zu gewährleisten. Der Portugiese Guterres hatte am Vorabend angekündigt, dass er für eine zweite Amtszeit bereit stehe.

Das Videogespräch mit Johnson fand zu Ehren des 75. Jubiläums des ersten Zusammentretens der UN-Generalversammlung statt. Die erste Sitzung hatte am 10. Januar 1946 in der Central Hall in London mit 51 teilnehmenden Nationen stattgefunden. Ursprünglich war eine Feier in London geplant, die aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde./bvi/DP/stw