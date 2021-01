GOLDMAN SACHS belässt DWS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS vor Quartalszahlen von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aktuelle Branchendaten signalisierten, dass der Vermögensverwalter einen starken Jahresabschluss verzeichnet haben dürfte, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Prognosen für das Schlussquartal der Deutsche-Bank-Tochter lägen rund 10 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 21:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.