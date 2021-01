Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Bitcoin flattert ++ Starke Zahlen von Crocs ++ Boeing unter Druck.

> DAX, Dow & Co. | Die Anleger wissen, dass sie sich auf dünnem Eis bewegen. Entsprechend zaghaft fällt die Bereitschaft aus, derzeit auf die Karte Risiko zu setzen. Die US-Indizes waren gestern auf dem Rückzug. Das Minus im Dow Jones belief sich auf 0,3 Prozent. Der S&P 500 büßte 0,7 Prozent ein und der Nasdaq100 verzeichnete einen Abschlag von 1,55 Prozent. Gefragt waren gestern Aktien aus dem Bereich Finanzen und Pharma. JPMorgan Chase und Goldman Sachs zählten zu den wenigen Gewinnern im Dow Jones. Recht lebendig ging es einmal mehr an der Nasdaq zu. Während Biogen und Walgreens üppige Zugewinne verzeichnen konnten, kam es bei Baidu und Tesla zu markanten Gewinnmitnahmen. Der DAX begann den Dienstag mit leichten Zugewinnen. Der Kampf um die Marke von 14.000 Punkten findet eine Fortsetzung. Kaufinteresse sehen wir in den ersten Handelsminuten besonders bei den Aktien von HeidelbergCement und Covestro. Die Anteilsscheine von Linde und VW werden zunächst links liegen gelassen.