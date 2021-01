Öl – Alleingang der Saudis sorgt für neuen Zündstoff

Die Ölpreis-Rally hält auch zu Beginn des neuen Jahres an. Seit nunmehr Anfang November geht es kontinuierlich nach oben, nachdem sich der Ölpreis zuvor von Juni bis Oktober seitlich bewegte. Am Freitag erreichte die Nordsee-Sorte Brent in der Spitze einen Wert von 55,40 US-Dollar je Barrel. Damit verteuerte sich der Rohstoff seit Jahresbeginn bereits über 7%, seit drei Monaten sogar über 30%. Es ist der höchste Stand seit zehn Monaten.

Den Grund für steigende Ölpreise sehen Experten in den verbesserten Industrieaktivitäten weltweit, nachdem Corona bis in den Spätsommer hinein noch für Störungen in der Produktion vieler Branchen sorgte. In den USA gehen die Lagerbestände zurück. Am Mittwoch hatte das Energieministerium einen kräftigen Rückgang der landesweiten Vorräte gemeldet.