Anlass der Studie: Managementinterview

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann



11.01.2021 - GBC Managementinterview mit Hans-Jürgen Friedrich Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS



Der Markt für Mittelstandsanleihen hat sich im Jahr 2020 trotz der Corona- Pandemie gut entwickelt und stellt auch für 2021 ein interessantes Anlagesegment in Deutschland dar. Vor diesem Hintergrund haben wir ein Interview mit dem Mittelstandsanleihen-Spezialisten Hans-Jürgen Friedrich vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu dessen Anlagestrategie und den Chancen am Mittelstandsanleihen Markt geführt.



GBC AG Investment Research: Bitte um eine Kurzerläuterung der Strategie und was ist in Ihren Augen der USP, der diese Strategie von den anderen Fonds unterscheidet?



KFM AG, Herr Friedrich: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert seit Fondsauflage vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Kernstück unserer Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Verfahren, das für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung weitestgehend zu reduzieren. Neben der breiten Streuung der Investments reduziert der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Kursänderungsrisiken des Vermögens durch eine intelligente Fonds- struktur. Der auf eine kurze bis mittlere Restlaufzeit ausgerichtete Fonds teilt sich in einen relativ schnell liquidierbaren Teil und in ein hochverzinstes Kernportfolio auf. Wir schaffen mit diesen Elementen für den Anleger eine attraktive Kombination: vollumfängliche Transparenz, eine breite Risikostreuung und nicht zuletzt auch Flexibilität bei der möglichen Veräußerung des Fondsanteils.



GBC AG Investment Research: Gibt es eine Zielgröße, die Sie bei den Renditen, Volatilitäten etc. anstreben und wurde diese in der Vergangenheit erreicht?



KFM AG, Herr Friedrich: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3%-Punkten über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Dieses Ziel wurde seit Fondsauflage durchgängig erreicht und brachte dem Anleger jedes Jahr eine Ausschüttungsrendite oberhalb von 4,0% p.a. nach Abzug der laufenden Fondskosten. Mit einer Schwankungsbreite in Höhe von 5,90% seit Fondsauflage befinden wir uns in einem angemessenen Korridor. Bei der Beurteilung von Anleihen in einem Portfolio kommt es jedoch besonders darauf an, dass fortlaufend die Zinsen bezahlt werden und am Ende die Anleihe zurückbezahlt wird. Mit dem derzeitigen durchschnittlichen Kupon in Höhe von mehr als 6,0% hat das Assetmanagement zusätzlich einen Puffer, um Schwankungen wieder auszugleichen. Die intelligente Portfoliostruktur und die Überwachung aller Investments mit dem KFM-Scoring hat sich seit Fondsauflage auch in schwierigen Marktsituationen bewährt.