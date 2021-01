Luxemburg/Wasserbillig (ots) - Die ÖKOWORLD LUX S. A. verzeichnete in den

vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg des über die Fondspalette

verwalteten Vermögens.



Im Oktober des Jahres 2017 knackte die ÖKOWORLD die 1 Mrd. EUR Assets under

Management.





Bereits im Oktober des Jahres 2019 erreichten die Fondsvolumina die 1,5 Mrd.EUR.Im Juli des Jahres 2020 freute sich die ÖKOWORLD, als auf der Messlatte die2-Mrd.-EUR-Grenze erstmals überschritten wurde. Im Oktober 2020 pendelte dasverwaltete Vermögen mit steigender Tendenz zwischen 2,2 Mrd. und 2,3 Mrd. EUR.Zum 31. Dezember 2020 betrug das Gesamtvolumen aller von der ÖKOWORLDAG/ÖKOWORLD LUX S. A. konzipierten Investmentfonds über 2,5 Mrd. EUR. Diesentspricht einer Steigerung des Volumens um 877,15 Mio. EUR gegenüber demVorjahr 2019.Die Anteile in allen ÖKOWORLD-Fonds sind im Jahr 2020 um 3.816.034 Stückegestiegen. Diese Steigerung entspricht 34,12% im Vergleich zum Vorjahr.Der globale Aktienfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC erwirtschaftete bis zum 31.Dezember 2020 ein Plus von 14,65% (C-Tranche).Der Klimaschutzfonds ÖKOWORLD KLIMA lag zum 31. Dezember 2020 mit 46,05% imPlus.Der vermögensverwaltende Mischfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS erwirtschaftetezum Jahresultimo ein Plus von 13,74%.Der Schwellenländerfonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 zeigte zum 31. Dezember2020 ein Plus von 33,01% (C-Tranche).Der Wasserfonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE schloss das Jahr 2020 mit einem Plus von12,20%.Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). 45 Jahre Erfahrungfließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischerKapitalanlageprodukte ein.