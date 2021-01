--------------------------------------------------------------

Hamburg (ots) - Vorsichtiger Optimismus: Jeder zweite Kommunikationsexperte

blickt zuversichtlich auf das neue Jahr. Digitale Zusammenarbeit, mehr

Home-Office und weniger Dienstreisen sind die wichtigsten Trends aus 2020, die

sich 2021 in der Arbeitswelt fortsetzen. Die größte Herausforderung der internen

Kommunikation wird es sein, eine Unternehmenskultur mit positivem Arbeitsklima

zu schaffen. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle Umfrage der dpa-Tochter

news aktuell und des Berliner Meinungsforschungs-Startup Civey. An der

Online-Befragung haben 500 Fachkräfte aus Kommunikation, Marketing und Medien

teilgenommen.





Dankbarkeit als prägende Erfahrung im Jahr 2020, Zuversicht für 2021Die Kommunikationsbranche blickt hoffnungsvoll auf das neue Jahr: Knapp dieHälfte aller Befragten glaubt, dass 2021 für sie persönlich besser wird als 2020(49 Prozent). Für jeden Vierten bleibt alles beim Alten (26 Prozent), nur jederFünfte meint, dass 2021 eher bzw. eindeutig schlechter wird (21 Prozent). Dabeisind Männer deutlich optimistischer als Frauen. Während sich 61 Prozent dermännlichen Umfrageteilnehmer eine Besserung für 2021 versprechen, tun dies beiden weiblichen Befragten nur 42 Prozent."Ich bin dankbar für das, was ich habe" war die prägendste Erfahrung imvergangenen Jahr. Im Rückblick auf 2020 stimmte jeder zweite Befragte dieserAussage zu (53 Prozent). Dankbarkeit stand damit an erster Stelle derGemütslagen noch vor der Sorge um die Gesundheit (46 Prozent) und der Sorge umFamilie und Freunde (41 Prozent). Hingegen hatte nur knapp jeder Fünfte 2020Existenzängste (18 Prozent). Nur jeden Siebten hat das vergangene Jahrwiderstandsfähiger gemacht (15 Prozent).Nachhaltige Trends im Job: Virtuelles Zusammenarbeiten statt Präsenzkultur undDienstreisenDigital zusammenarbeiten, bevorzugt aus dem Home-Office, und in der Folgeweniger Dienstreisen: Für die Mehrheit der Kommunikationsprofis setzen sichdiese Trends der Arbeitswelt aus 2020 auch 2021 fort. Knapp zwei Drittel derBefragten schätzen, dass die Unternehmen im neuen Jahr die digitaleZusammenarbeit weiter ausbauen (64 Prozent). Fast genauso viele glauben, dassdas Arbeiten aus dem Home-Office weiter zunehmen bzw. die Präsenzkultur abnehmenwird (63 Prozent). In der Folge wird es nach Einschätzung von 59 Prozent derBefragten auch 2021 weniger Dienstreisen geben. Immerhin fast jeder vierteKommunikationsexperte glaubt zudem, dass sich Nachhaltigkeit auch im neuen Jahrzunehmend im Bewusstsein der Menschen verankern wird (24 Prozent).