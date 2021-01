BERENBERG belässt Alstria Office auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alstria Office nach Zukäufen von 15,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die in Düsseldorf und Frankfurt erworbenen Immobilien passten gut in das Portfolio des Unternehmens, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Derweil resultiere das höhere Kursziel aus niedriger veranschlagten Kapitalkosten der auf Büroimmobilien spezialisierten Gesellschaft./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 07:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.