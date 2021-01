(Im vierten Absatz wurde das Amt von Robert Courts berichtigt: Parlamentarischer Staatssekretär rpt Parlamentarischer Staatssekretär. Im zweiten Absatz wurde ergänzt, dass Lkw-Fahrer von der Testpflicht ausgenommen sind.)

LONDON (dpa-AFX) - Einreisen nach England sind bald nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Die neue Regel soll am Freitagmorgen (4.00 Uhr Ortszeit; 5.00 Uhr MEZ) in Kraft treten und auch für britische Staatsbürger gelten, wie das Verkehrsministerium in London mitteilte. Der Test darf demnach bei Verlassen des Herkunftslandes höchstens 72 Stunden alt sein und muss bereits vor Abreise von der Airline, der Bahngesellschaft oder dem Schiffsbetreiber kontrolliert werden.