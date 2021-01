Neuer Guard-Modus überwacht Ford-Fahrzeuge in Echtzeit und schützt zusätzlich mittels Smartphone-Alarmfunktion

Köln (ots) -



- Neuer Guard-Modus alarmiert Besitzer von Ford-Fahrzeugen im Falle eines

Diebstahls oder missbräuchlicher Fahrzeug-Verwendung über das Smartphone

- Der Guard-Modus wird mittels Over-the-Air-Software (OTA) aufgespielt und

aktiviert

- Das System erkennt, ob Unbefugte in das Auto einsteigen, die Motorhaube oder

der Laderaum geöffnet werden, oder ob zum Beispiel der Anhänger abgekoppelt

wird



Bereits im vergangenen Jahr hat Ford bekannt gegeben, dass ein Großteil der

europäischen Nutzfahrzeug-Modelle über das fahrzeugeigene FordPass Connect-Modem

und eine entsprechende Smartphone-App namens FordPass Pro werksseitig mit neuen,

kostenlosen Diensten versorgt werden. Ziel ist die Erhöhung der Produktivität

und des Komforts für die Betreiber insbesondere kleinerer Fahrzeugflotten. Zu

den Funktionen, die über die FordPass Pro-App* verfügbar sind, zählt nun ab

sofort auch der sogenannte Guard-Modus - es handelt sich dabei um eine Funktion,

die zusätzlichen Schutz vor dem Diebstahl des Fahrzeugs (Pkw und Nutzfahrzeug)

und seiner Ladung beziehungsweise vor der missbräuchlichen Verwendung bietet.

Bei möglichen Sicherheitsverstößen wird der Nutzer der FordPass Pro-App über

sein Smartphone in Echtzeit alarmiert.





Der Guard-Modus ist die erste Funktion, die Ford kabellos mittels einesOver-the-Air-Updates (OTA) aktiviert. Sogenannte OTA-Updates stellen sicher,dass die Software der Fahrzeuge stets auf dem aktuellsten Stand ist, indemQualitätsverbesserungen und sogar neue Funktionen zum Zeitpunkt derVerfügbarkeit mobil übermittelt und installiert werden, ohne dass der Kunde dazueinen Händler oder ein Servicecenter aufsuchen muss.Der Guard-Modus ist in die FordPass Pro-App integriert, die exklusiv fürGewerbetreibende mit Fuhrparks von bis zu fünf Ford-Fahrzeugen konzipiert wurde.Für Gewerbekunden mit mehr als fünf Ford-Fahrzeugen soll der Guard-Modusvoraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2021 verfügbar werden (via FordTelematics und Ford Data Services).So funktioniert der Guard-ModusIm aktivierten Zustand - etwa nach Feierabend oder am Wochenende - ist derGuard-Modus mit verschiedenen Fahrzeug-Sensoren vernetzt. So kann das System zumBeispiel erkennen, ob sich jemand am Auto zu schaffen macht, unbefugt einsteigtoder ob die Motorhaube beziehungsweise der Zugang zum Laderaum/Kofferraumgeöffnet werden. In diesen Fällen sendet das fahrzeugeigene FordPassConnect-Modem automatisch eine Push-Benachrichtigung an das entsprechendeSmartphone, auf dem die FordPass Pro-App mit dem Guard Modus installiert ist -also in der Regel auf das Smartphone des Fahrzeug-Eigentümers beziehungsweise