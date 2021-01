Eine exzellente Bildqualität ist bei TV-Bildschirmen das A und O. Fisher Yu kündigte an, dass das Unternehmen, als offizieller Sponsor der EURO 2020, für die Fußballfans auf der ganzen Welt eine maßgeschneiderte Version der EURO 2020 ULED U7-Serie auf den Markt bringen würde. Hisense stellt jedes Jahr auf der CES neue Laser-TV-Produkte vor, und bringt in diesem Jahr eine komplette Palette von TriChroma Laser-TV-Produkten von 75 Zoll bis 300 Zoll auf den Markt. Damit kündigt es den Beginn einer neuen Ära des TriChroma Laser-TV an. Der neue TriChroma Laser TV von Hisense verwendet eine RGB-Laserlichtquellen-Architektur. Verschiedene Farblaser sind separat verpackt und fein gesteuert, was zu einer reineren Farbleistung führt. Dieses Produkt erreicht eine Helligkeitssteigerung von 20 % auf Pixelebene und eine Bildhelligkeit von 430 Nits. Darüber hinaus kann der höchste Farbraumstandard des Fernsehers 107 % BT2020 erreichen, und die Farbraumabdeckung kann bis zu 151 % des DCI-P3-Filmfarbstandards erreichen, was fast 50 % über den Standard guter Kinos liegt.

Intelligente Anwendungen sind das i-Tüpfelchen bei TV-Bildschirmen. Fisher Yu betonte die Bedeutung von intelligenten Bildschirmen bei der Evolution unseres Lebensstils durch die verschiedenen Funktionen, die sie bieten. In dem schwierigen Jahr 2020 hat sich Hisense auf Home Entertainment konzentriert und Produkte wie Social TV, 8K-Dual-Screen-TV und den TriChroma Laser TV auf den Markt gebracht, der Konferenzgespräche mit Tausenden von Anrufern unterstützen kann. Im Jahr 2021 wird Hisense weiter auf große Bildschirme als Fokus des Smart Home bauen und ihre Nutzung als soziale Plattform für das Zuhause ermöglichen. Der aktualisierte Hisense Social Screen unterstützt Home-Office, Online-Vorlesungen, Fernbehandlung, KI-Fitness und eine ganze Reihe von sozialen und geschäftlichen Anforderungen. Die Eco-Screen-Produkte von Hisense sind besonders benutzerzentriert. Sie basieren auf der Evolution von zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten im häuslichen Leben und sind so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Elementen des täglichen Lebens abdecken, wie z. B. Lernen zu Hause, Büro, Freizeit und Unterhaltung, Lebensmanagement, Image-Management und andere.