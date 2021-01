HELMA Eigenheimbau AG verzeichnet Rekord-Auftragseingang in 2020

DGAP-Ad-hoc: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

12.01.2021 / 10:15 CET/CEST

Lehrte, 12. Januar 2021 - Die HELMA Eigenheimbau AG hat im Geschäftsjahr 2020 den Konzern-Auftragseingang von 296,5 Mio. EUR auf 312,5 Mio. EUR gesteigert und damit im Jahr ihres 40-jährigen Firmenjubiläums eine neue Bestmarke aufgestellt. Nachdem die Vertriebsaktivitäten durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 noch spürbar negativ beeinträchtigt wurden und zur Jahresmitte einen Orderrückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 18 % bedeuteten, war in der zweiten Jahreshälfte wieder ein signifikanter Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, welcher zum stärksten Vertriebshalbjahr in der Firmengeschichte führte.