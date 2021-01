Principal-Chefvolkswirt: Überbordender Optimismus meist ein Verkaufssignal Gastautor: Simon Weiler | 12.01.2021, 10:45 | 68 | 0 | 0 12.01.2021, 10:45 | Im Moment ist es nach Ansicht von Baur noch nicht so weit – daran ändere auch der Herdentrieb an den Börsen nichts: „Dass das Umfeld für den Aktienmarkt und die Wirtschaft recht günstig ist, wird nicht dadurch falsch, dass darüber einen Konsens unter Investoren besteht. Es gibt gute fundamentale Gründe dafür, dass das positive Klima für einen Teil oder einen Großteil des Jahres 2021 anhält. Erstens ist es zum Investieren meist die beste Phase des Konjunkturzyklus, wenn die Rezession gerade überwunden ist und das Wachstum sein Potenzial ausschöpft. Zweitens gibt es reichlich Liquidität im Markt; die Zinssätze sind auf historischen Tiefstständen. Die Finanzierungsbedingungen für Firmen und Investoren sind extrem günstig. Und die Zentralbanken, einschließlich der Federal Reserve, haben schon versprochen, die finanziellen Bedingungen so lange zu lockern, bis die Wirtschaft wieder voll im Gang ist. Drittens werden die Regierungen die Wirtschaft weiterhin mit Konjunkturpaketen unterstützen. Ein weiteres fiskalisches Konjunkturpaket in den USA wurde bereits verabschiedet. In anderen Ländern zeichnet sich das ebenfalls ab.“ » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer