TARGOBANK bezieht jetzt zu 100 Prozent Ökostrom (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Bundesweit wurden alle 337 Filial- und drei Großstandorte umgestellt

- Auch Ladeinfrastruktur für E-Autos wird ausgebaut



Die TARGOBANK intensiviert ihre Bemühungen, das Gesamtunternehmen nachhaltiger

und ressourcenschonender auszurichten. Um diesem Ziel näher zu kommen, hat das

Geldhaus mit Stammsitz in Düsseldorf im vergangenen Jahr seine internen Prozesse

und Strukturen, aber auch die darauf basierenden Produkte und Dienstleistungen

auf den Prüfstand gestellt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das erste konkrete Ergebnis dieses Prüfprozesses ist die Umstellung derStromversorgung aller bundesweit 337 Filialen und Beratungspunkte sowie derGroßstandorte in Düsseldorf, Duisburg und Mainz auf 100 Prozent Ökostrom zumJahresbeginn 2021. Bei gleichbleibendem Energieverbrauch wären das rund23.000.000 Kilowattstunden, die sich zukünftig aus regenerativen Quellenspeisen. Zusätzlich wird die Ladeinfrastruktur für Elektroautos an denGroßstandorten deutlich ausgebaut. In Düsseldorf wird sie beispielsweise nahezuverdoppelt. Diese baulichen Maßnahmen wurden auch deshalb notwendig, da derAnteil der Hybrid-Dienstwagen mittlerweile 19 Prozent der gesamten Flotte derTARGOBANK ausmacht - ein Zuwachs von rund 13 Prozent im vergangenen Jahr.Jeder Beitrag zählt"Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen verlangt eine gemeinsameKraftanstrengung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft", so Marc Mützelburg,der den Einkauf bei der TARGOBANK leitet. "Schon jetzt sehen oder spüren wir dieAuswirkungen des menschengemachten Klimawandels. Um sie beherrschbar zu halten,zählt jeder Beitrag. Als deutschlandweit agierendes Finanzinstitut sehen wir unsin der Verantwortung, unseren Teil beizutragen."Schon in den zurückliegenden Jahren hat die TARGOBANK beispielsweise durchUmstellung auf LED-Beleuchtung sowie eine energieeffizientere Gebäude- undBürotechnik signifikante Energieeinsparungen erreichen können. Diesen Weg wirddas Unternehmen zukünftig weiter forcieren und transparent machen.Vor diesem Hintergrund hat die TARGOBANK auf einer neu geschaffenen, zentralenSeite im Netz (https://www.targobank.de/de/ueber-uns/engagement/index.html) ihreNachhaltigkeits- aber auch ihre gesellschaftlichen Initiativen zusammengefasst.Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschenBankenmarkt. Sie betreut fast vier Millionen Privat-, Geschäfts- undFirmenkunden.Das Angebot für Privatkunden umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit &Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz &