Foto: finanzbusiness Das Jahr 2020 markiert die Renaissance der Universalbank, sagt Philipp Gossow Nachrichtenquelle: Finanz Business 51 | 0 | 0 12.01.2021, 10:40 | Der Leiter des Privatkundengeschäfts der Marke Deutsche Bank spricht mit FinanzBusiness über gute Ergebnisse, den Vorteil, Kunden alles bieten zu können, und darüber, was er persönlich in der Pandemie nicht vermisst und was schon.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer