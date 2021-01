Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint und das Handelsblatt Research Institute

nehmen in ihrer neuesten Studie die Investitionen der Bundesregierung aus dem

Konjunkturpaket zur Digitalisierung der Verwaltung genauer unter die Lupe. Ihre

Analyse zeigt, welche Herausforderungen bei den Investitionen für mehr

E-Government gemeistert werden müssen, damit die Gelder zielgerichtet und

sinnvoll in den Aufbau digitaler Verwaltungsstrukturen fließen und den

Wirtschaftsstandort Deutschland nachhaltig stärken.



Die COVID-19-Pandemie hat den Status der digitalen Verwaltung und die

Notwendigkeit von Veränderungen wie unter einem Brennglas gebündelt und überall

dort Feuer entfacht, wo die Digitalisierungsdefizite am größten sind. Die

Management- und Technologieberatung BearingPoint und das Handelsblatt Research

Institute (HRI) haben die im Konjunkturpaket der Bundesregierung enthaltenen

Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung genauer analysiert und mit

Blick auf die zukünftige Entwicklung in ihrer Studie bewertet.









Mit den Investitionen aus dem Konjunkturpaket werden verschiedene Maßnahmen zur

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung auf den Ebenen von Bund, Ländern und

Kommunen finanziert. Diese sollen der Digitalisierung einen weiteren Schub

geben, der nach Ansicht von BearingPoint und HRI auch dringend notwendig ist. Im

Wesentlichen soll dies mittels drei großer Vorhaben gelingen - dem

Online-Zugangsgesetz (OZG), der Registermodernisierung und der Digitalen

Befähigung der Kommunen.



Mittelbare Konjunktureffekte entscheidend



Da der Großteil der Konjunkturhilfen in den Jahren 2021 und 2022 fließen soll,

erwarten die Experten von BearingPoint und HRI in diesem Zeitraum auch die

größten unmittelbaren Effekte. Die Verwaltung wird die Gelder laut Studie in

Personal, Hard- und Software, Infrastruktur und externe Unterstützung

investieren. Deshalb prognostiziert die Studie in den nächsten zwei Jahren für

die IT-Branche eine Nachfragesteigerung. "Kurzfristig sind durch diese Maßnahmen

jedoch nur begrenzte positive Konjunktureffekte zu erwarten, da gerade im

Bereich der IT der Anteil der Wertschöpfung deutscher Unternehmen mit Ausnahme

der externen Unterstützung, die zumeist vor Ort zu leisten ist, begrenzt ist.

Wichtiger als dieser unmittelbare Konjunkturimpuls ist aus unserer Sicht aber

der mittelbare Konjunkturimpuls. Eine digitale Verwaltung ist in vielerlei

Hinsicht wichtig für den Standort Deutschland und wird sich langfristig mehr als

amortisieren", so Jon Abele, Partner und Leiter des Bereichs Public Services bei

BearingPoint.

