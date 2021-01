BERENBERG belässt Covestro auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Covestro von 47 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Ausgangslage für eine konjunkturelle Erholung räume dem Analystenkonsens für den operativen Gewinn (Ebitda) deutliches Aufwärtspotenzial ein, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts des bereits stark gestiegenen Aktienkurses des Chemiekonzerns scheine das am Markt allerdings kein Geheimnis mehr zu sein./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 06:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.