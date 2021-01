Pensionsfonds finanziert weiteres Wachstum der Deutsche Leibrenten AG / Wandelanleihe wurde von 50 auf 75 Millionen Euro aufgestockt

Frankfurt (ots) - Die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG finanziert ihr starkes

Wachstum mit Unterstützung renommierter institutioneller Investoren aus

Deutschland. So wurde die im November 2019 begebene Wandelanleihe über 50

Millionen um 25 Millionen Euro aufgestockt. Das sichert dem Marktführer für die

Immobilienrente ausreichend Kapital, um das Volumen der Ankäufe in diesem Jahr

um weitere 50 Prozent zu steigern.



"Die Immobilienrente der Deutsche Leibrenten AG ist das nachhaltigste Produkt

für die Altersfinanzierung in Deutschland und erfüllt die hohen Kriterien von

ESG-orientierten Investoren", sagt Vorstandsvorsitzender Friedrich Thiele. "Wir

freuen uns, dass der Kapitalmarkt das große Potenzial erkennt und unseren

Expansionskurs weiter unterstützt." Die der Anleihe zugrunde liegende

Unternehmensbewertung liegt inzwischen bei 320 Millionen Euro.





Hauptaktionär Rolf Elgeti hält mit seiner ImmobilienbeteiligungsgesellschaftObotritia Capital KGaA weiterhin 95 Prozent der Anteile. "Mit der Aufstockungverbreitern wir erneut die Kapitalbasis der Deutsche Leibrenten AG", sagtAufsichtsratsvorsitzender Elgeti. "Unser Ziel ist es, die Immobilienrentenachhaltig in Deutschland zu etablieren und unsere Erfolgsgeschichteweiterzuschreiben."Wichtige Meilensteine hat das Frankfurter Unternehmen trotz Corona-Pandemiebereits erreicht: So wickelte die Deutsche Leibrenten AG 2020 Neuverträge miteinem Volumen von 120 Millionen Euro ab - eine Verdopplung im Vergleich zu denVorjahren. Ziel ist es, das Transaktionsvolumen in diesem Jahr auf 175 MillionenEuro zu erhöhen. Aktuell bewirtschaftet und verwaltet die Deutsche Leibrenten AGim eigenen Bestand eine Wohnfläche von knapp 100.000 Quadratmetern.Für starkes Wachstum in den kommenden Jahren sollen unter anderem neueStrukturen im Vertrieb sorgen. Dazu baut das Unternehmen seit 2020 als zweitenVertriebszweig eigene Niederlassungen in allen Teilen Deutschlands auf. Sieergänzen die Zusammenarbeit mit den bundesweit rund 600 Immobilienmaklern.Sieben Niederlassungen sind bereits gegründet. Bis Mitte 2021 sollen bereits elfBüros ihre Arbeit aufgenommen haben.Über die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG - http://www.deutsche-leibrenten.deDie Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG bietet Senioren die Möglichkeit, ihreImmobilie an sie zu verkaufen, ohne aus dem Eigenheim ausziehen zu müssen. DieVerkäufer bekommen - notariell abgesichert und im Grundbuch an erster Stelleverankert - ein lebenslanges Wohnrecht nach Nießbrauchgrundsätzen und einemonatliche Rente und/oder eine Einmalzahlung. Als einziger Anbieter solcherVerrentungsprodukte erwirbt das Frankfurter Unternehmen Immobilien in ganzDeutschland und wird dabei von seinem Mehrheitsaktionär, der Obotritia CapitalKGaA mit Sitz in Potsdam, unterstützt.Aktuell hat die Deutsche Leibrenten rund 750 Immobilien in ihrem Eigentum. Dasmacht sie im Bereich der Immobilien-Verrentung zum Marktführer in Deutschland.Sie ist als einziges deutsches Unternehmen Mitglied in der European Pensions andProperty Asset Release Group (EPPARG).