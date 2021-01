Investieren in Bildung: Von welchen langfristigen Trends der Markt in den USA profitiert Gastautor: Simon Weiler | 12.01.2021, 11:25 | 54 | 0 | 0 12.01.2021, 11:25 | Warum immer mehr US-Mittelschichtkinder auf den virtuellen Campus ziehen Die Coronavirus-Pandemie hat die US-Hochschulen hart getroffen. Der jüngsten Erhebung des Institute of International Education (IIE) zufolge haben dort im Herbst dieses Jahres 43 Prozent weniger ausländische Personen ein Studium neu aufgenommen als noch im Vorjahr. Gleichzeitig zeigen die IIE-Zahlen jedoch auch, dass es für die durch Studiengebühren finanzierten Universitäten noch schlimmer hätte kommen können: Denn 51 Prozent der nicht aus den USA stammenden Erstsemester haben das Studium online aus ihrem Heimatland heraus aufgenommen. Dass Technik, Methodik und Didaktik der US-Hochschulen ausreichen, um über die Hälfte der neu eingeschriebenen Studierenden aus der Ferne zu unterrichten, hat einen guten Grund: Schon vor vielen Jahren haben die in einem intensiven Wettbewerb untereinander stehenden Institute damit begonnen, digital aufzurüsten. Komplementäre Discount-Offerten » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



