Columbia Threadneedle: Aktienkurse haben trotz Rekordniveaus weiter Luft nach oben

Einen Wehrmutstropfen gebe es jedoch: die Unternehmensgewinne. „Bei Columbia Threadneedle Investments erwarten wir für 2021 eine bescheidenere Erholung der Gewinne als viele andere Kommentatoren. Die Konsenszahlen scheinen zu hoch“, sagt Paul Doyle, Leiter für europäische Aktien außerhalb Großbritanniens bei Columbia Threadneedle.

Nach Ansicht der Fondsgesellschaft ist es unwahrscheinlich, dass sich die derzeitige politische Unterstützung ändern wird. Doyle: „Die Entscheidungsträger wollen, dass die Wirtschaft unter Volldampf läuft, um die Konjunkturerholung zu unterstützen. Dies wird die Aktienkurse in die Höhe treiben.“ Zinsen und Anleihenrenditen werden den Experten zufolge mangels Inflation in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht steigen. „Bisher herrschte große Unsicherheit über das langfristige Wachstum, was die positiven Auswirkungen niedriger Zinssätze zunichtemachte“, sagt Doyle. „Jetzt, da wir uns am Beginn eines neuen Zyklus mit moderatem Wachstum aber geringer Inflation und niedrigen Zinssätzen befinden, dürfte die politische Unterstützung helfen, das Risiko einer weiteren Rezession zu mindern.“