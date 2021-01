PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die unverändert starke Ausbreitung des Coronavirus hat die Börsen Europas auch am Dienstag im Zaum gehalten. Kursgewinne im frühen Handel schmolzen im Verlauf des Vormittags wieder ab. Zuletzt lag der EuroStoxx 50 als Gradmesser für die Aktien der Eurozone mit 0,08 Prozent leicht im Minus bei 3618 Punkten.

Die Hiobsbotschaften in puncto Covid-19 reißen nicht ab: In China weiteten die Behörden nach dem größten Ausbruch des Coronavirus seit Monaten die Ausgangssperren für Millionen von Menschen vor den Toren Pekings aus. Einreisen nach England sind bald nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Südafrika hat im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus mit sofortiger Wirkung seine Landgrenze abgeriegelt. In Israel stiegen die Infektionszahlen ungeachtet eines dritten Lockdown auf einen Höchststand.