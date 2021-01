Brent-Rohöl wieder über 56 USD

Anzeige

London 12.01.2021 - Die Ölpreise können am Dienstag leicht zulegen, gestützt von den Spekulationen über die Entwicklung der globalen Lagerbestände. Die Pandemie begrenzt aber das weitere Aufwärtspotential.



Brent-Rohöl ist über die Marke von 56 USD geklettert, gestützt von den Förderkürzungen Saudi-Arabiens. Das Land will im Februar und März die Fördermengen um rund eine Million Barrel pro Tag reduzieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die globalen Rohölbestände auch weiterhin zurückgehen und so im späteren Verlauf des Jahres ein Kurssturz der Ölpreise verhindert wird.