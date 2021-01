Business Keeper beendet Jahr mit Rekordzuwachs an Neukunden und startet in die nächste Wachstumsphase

Berlin (ots) -



- Neuer Sales Director Matthias Zastrow

- Umwandlung in GmbH mit Beirat aus etablierten Branchenexperten

- Geplantes Wachstum durch weitere Internationalisierung



Business Keeper ( http://www.business-keeper.com ) hat das Jahr 2020 mit einem

Firmenrekord an Neukunden beendet. Vor allem dank neuer Büros in Paris und

Madrid, die bereits im Laufe des Jahres eröffnet wurden. Den Vertrieb leitet

seit November der neue Sales Director Matthias Zastrow, der als renommierter und

international erfahrener Software-Experte von Dell / EMC zu Business Keeper

wechselt. Zudem wird das Unternehmen von einer AG in eine GmbH umgewandelt und

etabliert einen Beirat, der von Firmengründer Kenan Tur als Vorsitzender

geleitet wird.





Für den Beirat konnte Business Keeper drei Software Schwergewichte gewinnen:Marcus Tober ist Gründer und ehemaliger CEO von Searchmetrics, der seineExpertise im Online-Marketing einbringen wird. Erik Massmann ist CFO von OceansApart und ehemaliger CFO von Sportradar und CompuGROUP, die er 2007 an die Börseführte. Michael Väth ergänzt den Beirat als ausgewiesener Vertriebs- undMarketingexperte, der viele Jahre erfolgreich im Software- und IT-Markt welt-oder europaweite Verantwortung trug, unter anderem bei Hitachi Data Systems,Forgerock und der Kontron AG. Der langjährige Vorstand Kai Leisering übernimmtals alleiniger Geschäftsführer die operative Verantwortung in der geändertenRechtsform.Vorstand und Geschäftsführer Kai Leisering erläutert die Änderungen:" Die Umwandlung in eine GmbH erlaubt uns schnelleres und flexibleres Handeln.Mit Matthias Zastrow konnten wir eine erstklassige international erfahreneFührungskraft für uns gewinnen, der neue Akzente im Vertrieb setzen wird. "Sales Director Matthias Zastrow ergänzt:" Compliance-Themen werden in Zukunft wichtiger denn je. Bei Business Keeperkomme ich in eine ausgezeichnete Organisation mit hervorragendenWachstumschancen. Ich freue mich auf eine spannende und erfolgreiche Zeit ."Internationalisierung mit starkem InvestorBusiness Keeper hatte im Vorjahr mit Macquarie Capital einen Investor an Bordgenommen, der die internationalen Expansionspläne aktiv unterstützt. So wurdebereits in der Berliner Firmenzentrale das Team deutlich vergrößert, umAbteilungen wie IT-Entwicklung, Customer Success und Marketing strategisch zustärken. Damit positioniert sich die Business Keeper GmbH, um auch in denkommenden Jahren weiter deutlich schneller als der Markt zu wachsen und dieProduktpalette kontinuierlich zu erweitern.Kenan Tur, Gründer von Business Keeper, kommentiert die Wachstumsziele:" Wir sind bereits seit fast 20 Jahren im Markt, viele Großunternehmen,Behörden, internationale Verbände und Mittelständler vertrauen auf unsereLösungen und haben uns zum europäischen Marktführer für softwaregestützteHinweisgebersysteme gemacht. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und werdeweiterhin strategische Impulse für das weitere Wachstum setzen. "ÜBER BUSINESS KEEPERDie Business Keeper GmbH ( http://www.business-keeper.com ) ist der europäischePionier für elektronische Hinweisgebersysteme und Compliance-Software. Seit 2001entwickelt das Berliner Unternehmen innovative Integritäts- undCompliance-Anwendungen gegen Wirtschaftskriminalität wie Korruption, Geldwäscheund andere gesellschaftliche Missstände. Das BKMS® (Business Keeper MonitoringSystem) Compliance System ist modular aufgebaut: Neben dem herkömmlichenHinweisgebersystem kann die BKMS® Plattform Drittparteien überprüfen sowiehelfen, weitere Genehmigungsprozesse einzuhalten.Die doppelte Verschlüsselung der Meldedaten gewährleistet Hinweisgebendenhöchste Sicherheit. Die Compliance-Plattform BKMS® Compliance System vonBusiness Keeper ist EU-DSGVO-konform und die umfassendste und erste ComplianceLösung weltweit, die nach den strengen EuroPriSe-Kriterien zertifiziert ist. ZumKundenstamm des Unternehmens zählen zahlreiche börsennotierte Konzerne ausEuropa sowie Behörden, Kindeswohl-Einrichtungen und NGOs. Business Keeperbeschäftigt 100 Mitarbeiter*innen in Berlin und verfügt über weitere Büros inAugsburg, Madrid und Paris.