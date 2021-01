Hoi Fung wird Vertriebschef bei FinTech TrustBills (FOTO)

Hamburg (ots) - Weiter auf Wachstumskurs - nach einem sehr erfolgreichem Jahr

stellt das Hamburger FinTech TrustBills nun entscheidende Weichen für die

Zukunft. Dazu gehört auch die weitere Professionalisierung bestehender

Strukturen - unter anderem, indem strategische Positionen neu geschaffen und

besetzt werden. Erster Neuzugang in diesem Jahr ist Hoi Fung (38), der ab März

als Head of Sales den Vertrieb für alle bestehenden und auch zukünftigen

Produkte des FinTechs verantworten wird.



"Wir wachsen kontinuierlich und haben dadurch insbesondere im vergangenen Jahr

eine Vielzahl neuer und vor allem größerer Accounts gewinnen können. Eine

weitere Professionalisierung des Vertriebs wird dadurch unerlässlich - vor

allem, weil die Anzahl der Vertriebspartner entsprechend steigt. Deshalb freuen

wir uns sehr, mit Hoi Fung einen ausgewiesenen Finanzierungs- und

Transaktionsexperten in unserem Team begrüßen zu dürfen. Ich bin davon

überzeugt, dass er als Vertriebschef noch einmal ganz neue Impulse mit

entsprechend positiven Auswirkungen für das gesamte Unternehmen setzen wird",

freut sich Jörg Hörster, Gründer und CEO von TrustBills, über den neuen

Kollegen.







B2B-Rechnungen den Factoring Markt, aber auch das Supply Chain Finance

disruptiert und vielen Unternehmen gerade in dem schwierigen Jahr 2020 dabei

geholfen, ihr Liquiditätsmanagement neu zu strukturieren. Ich freue mich sehr

auf meine künftigen Aufgaben - auch im Hinblick auf die Perspektiven, die sich

mit und für TrustBills in naher Zukunft auftun."



Hoi Fung wechselt von der Trascon GmbH zu TrustBills, wo er als Strukturierer

Verbriefungstransaktionen für namhafte Unternehmen verantwortlich umgesetzt und

betreut hat. Zuvor war Fung über acht Jahre bei der HSH Nordbank, heutige

Hamburg Commercial Bank, tätig. Unter anderem war er dort als Senior Banker

zuständig für die Strukturierung und Sanierung von Asset Finance-Transaktionen

in den Bereichen Luftfahrt und Schifffahrt, für das Syndizierungsgeschäft sowie

für das Risikomanagement in diesen Bereichen. Fung hat ein Diplom der

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit quantitativem Schwerpunkt und ist

außerdem ein CFA Charterholder.



