Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf Eyemaxx Real Estate AG : Eyemaxx verkauft Logistikimmobilie in Wuppertal 12.01.2021 / 11:45

Eyemaxx verkauft Logistikimmobilie in Wuppertal

Aschaffenburg, den 12. Januar 2021 - Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) hat eine Logistikimmobilie inklusive dazugehörigem Außengrundstück in Wuppertal an den langjährigen Mieter der Immobilie, ein bekanntes Speditionsunternehmen, verkauft. Über die Höhe des Verkaufspreises, der deutlich über dem Buchwert liegt, wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Logistikobjekt verfügt über eine Gesamtfläche von 7.112 Quadratmetern, aufgeteilt in eine Lagerhalle mit einer Fläche von 5.328 Quadratmetern sowie ein Bürogebäude mit einer Fläche von 1.784 Quadratmetern. Das zu dem Objekt gehörende Außengrundstück hat eine Fläche von 12.000 Quadratmetern.

Dr. Michael Müller, CEO der Eyemaxx Real Estate AG, kommentiert: "Unser langjähriger Mieter dieser Logistikanlage hat uns ein attraktives Angebot zur Übernahme der vor Jahren von uns zugekauften Immobilie unterbreitet. Die zufließenden Mittel aus der Transaktion können wir gemäß unserer "Develop & Hold"-Strategie in den Ausbau unseres Immobilienbestands aus neuen Eigenentwicklungen investieren sowie für die Umsetzung unserer Projektpipeline nutzen."

Über die Eyemaxx Real Estate AG:

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf großvolumige Wohnimmobilien sowie Büroimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx in der jüngsten Firmengeschichte auch Stadtquartiersentwicklungen, deren Schwerpunkt Wohnungen, Büros, Serviced Apartments, Fitnesseinrichtungen und Einzelhandelsflächen sind. Teilweise sind auch Hotelentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der Unternehmensstrategie.