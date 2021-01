Komerční Banka, Teil der Société Générale Group, wählt Temenos zur Stärkung ihrer Führungsposition im digitalen Banking in der Tschechischen Republik Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 12.01.2021, 11:48 | 46 | 0 | 0 12.01.2021, 11:48 | Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass sich die Komerční banka, ein Mitglied der Société Générale Group und eines der größten Finanzinstitute in der Tschechischen Republik, zur Modernisierung ihres Privat- und Firmenkundengeschäfts für Temenos Transact entschieden hat. Die Bank wählte die Kernbankenplattform der nächsten Generation von Temenos für ihr Modernisierungsverfahren im Bereich der Kontenverwaltung nach strengen Auswahlkriterien aus. Temenos wird die Markteinführungszeit für innovative Giro-, Spar- und Einlagenkontenservices sowie Kreditprodukte verkürzen und das Straight-Through-Processing im Privat- und Firmenkundengeschäft rationalisieren. Die Universalbank Komerční banka mit ihren mehr als 1,6 Millionen Kunden bietet ein breites Dienstleistungsspektrum für Privat- und Firmenkunden sowie KMU und im Investmentbanking an. Die Dienstleistungen der Komerční banka stehen über ein Netz von mehr als 240 Filialen und digitale Bankkanäle wie Mobile und Internet Banking zur Verfügung. Mit der Modernisierung ihres Kernsystems mit Temenos unternimmt die Komerční banka einen entscheidenden Schritt zur Umsetzung ihrer langfristigen Strategie, die Führungsposition im digitalen Banking in der Tschechischen Republik zu stärken. Durch die Vereinfachung der IT-Systeme und die Konsolidierung auf der Temenos-Plattform wird die Komerční banka neue Produkte schneller auf den Markt bringen können. Überdies wird die Komerční banka in die Lage versetzt, einen verbesserten Service mit Echtzeitverarbeitung und Beschleunigung der Customer Journeys im Privat- und Firmenkundengeschäft anzubieten. Mithilfe der flexiblen und agilen Technologie von Temenos kann die Komerční banka zudem ihr Produktportfolio rationalisieren und die Basis für ein zukunftssicheres Geschäftswachstum schaffen. Die Komerční banka ist eines der führenden Bankinstitute in der Tschechischen Republik und Mittel- und Osteuropa. Aufgrund ihrer Reputation als digitaler Vorreiter und mithilfe der API-first-Technologie von Temenos wird die Komerční banka die Entwicklung und Integration neuer Dienstleistungen beschleunigen und gleichzeitig das Kundenerlebnis und den Mehrwert für die Kunden weiter verbessern können. Ausschlaggebend für die Wahl von Temenos war bei der Komerční banka unter anderem die umfangreiche Banking-Funktionalität von Temenos Transact im Privat- und Firmenkundengeschäft. Die Komerční banka bietet eine vielfältige Bandbreite von Einlagen-, Kredit-, Darlehens- und Zahlungsverkehrsservices für Privatkunden, kleine Unternehmen und Firmenkunden. Seite 2 ► Seite 1 von 3



