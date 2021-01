DWS drängt IFRS zur Einführung eines kohärenten ESG-Reporting-Standards

Als Reaktion auf das „Konsultationspapier zur Nachhaltigkeitsberichterstattung" hat die DWS einen Kommentar an die Trustees der IFRS geschrieben und drängt auf einen kohärenten ESG-Berichtsstandard, der über klimabezogene Daten hinausgeht und auf doppelter Wesentlichkeit basiert. Dies bedeutet, dass nicht nur Informationen darüber offengelegt werden, wie sich Nachhaltigkeitsthemen auf Unternehmen auswirken, sondern auch, wie Unternehmen die Gesellschaft und die Umwelt beeinflussen.

In dem Brief der DWS an die IFRS warnt Francesco Curto, Head of Research, dass das derzeitige ESG-Rahmenwerk die Investoren bereits im Stich lässt, da viele von ihnen eine zunehmende Offenlegung darüber fordern, wie ihr Kapital verwendet wird; die Branche steht jedoch vor großen Herausforderungen, diese Informationen zu liefern. Heute sind Investoren zunehmend daran interessiert, die Auswirkungen zu bewerten, die das Kapital auf die Welt hat (Inside-Out), anstatt nur die Auswirkungen zu bewerten, die externe Effekte im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf ein Unternehmen haben (Outside-In), ein Ansatz, der bis 2019 eher üblich war. Darüber hinaus zeigt eine aktuelle Studie der DWS, dass ohne einen globalen ESG-Accounting-Standard nach ESG-Grundsätzen investieren einen Teil der Investmentgemeinschaft überfordern wird.

Curto erklärt: „Aktieninvestitionen sollten langfristig angelegt sein, aber langfristig handelnde Investoren und die Menschheit stehen vor vielen dringenden Herausforderungen, weil die Rechnungslegungsstandards nicht mit der Zeit Schritt gehalten haben." Deshalb fordert die DWS die IFRS zum dringenden Handeln auf.