TÜV SÜD setzt auf Software von Spacewell

München/Antwerpen (ots) -



- TÜV SÜD implementiert in seiner brandneuen regionalen Zentrale in Singapur die

IWMS-Software Axxerion von Spacewell

- Die flexible workflow-basierte Software nutzt die Daten verschiedener

intelligenter Gebäudesysteme zur Steuerung automatisierter Prozesse

- TÜV SÜD und Spacewell werden künftig bei Lösungen für den hocheffizienten

Gebäudebetrieb zusammenarbeiten



TÜV SÜD, ein international führender technischer Dienstleister für Prüf- und

Zertifizierungsleistungen, wird die Software Axxerion von Spacewell in seiner

neuen Zentrale in Singapur implementieren. Beide Unternehmen haben eine

entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet. In dem neuen, ultramodernen

achtstöckigen Gebäude in Singapur mit der Anschrift 15 International Business

Park (kurz: 15 IBP) werden ab 2021 ungefähr 700 TÜV SÜD-Mitarbeiter auf einer

Fläche von 18.900 m2 arbeiten.







Axxerion SaaS bietet flexible Best-Practice-Lösungen für die Automatisierung vonArbeitsabläufen im Immobilien- und Facility Management, die sich leicht anspezifische Anforderungen anpassen lassen. Um Gebäude für ihre Nutzer nochleistungsfähiger zu machen und die Nutzererfahrung zu optimieren, setzt dieSoftware unter anderem auf Echtzeit-IoT-Daten."Bei der Planung unserer neuen regionalen Zentrale in Singapur haben wir uns vonAnfang an für die Realisierung eines digitalen Zwillings entschieden. Durch denEinsatz dieser Technologie konnten wir bereits von Simulationen in derPlanungsphase und digitalen Prüfungen in der Bauphase profitieren", sagt JoachimBirnthaler, Leiter der Division Real Estate & Infrastructure bei TÜV SÜD. "DieSoftware Axxerion von Spacewell ermöglicht uns nun einen reibungslosen Übergangin die nächste Phase, da wir den digitalen Zwilling auch für den effizientenBetrieb unseres Gebäudes nutzen können."Die Implementierung der Software Axxerion im Gebäude 15 IBP ist erst der Anfangder Zusammenarbeit zwischen TÜV SÜD und der Spacewell, einem Unternehmen desNemetschek-Konzerns. Künftig wollen die beiden Partner vor allem in denBereichen Smart Asset Management und praxisorientierte Implementierung vondigitalen Zwillingen zusammenarbeiten und so den hocheffizienten Betrieb vonselbstregelnden, vollautonomen Gebäuden ermöglichen."Wir freuen uns sehr, dass TÜV SÜD in seinem Gebäude 15 IBP auf unsere SoftwareAxxerion setzt", so Koen Matthijs, Leiter der Division Operate & Manage der Nemetschek Group. "Unsere beiden Unternehmen verfolgen bei der Digitalisierung