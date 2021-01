Krombacher Gruppe behauptet sich gut in einem äußerst schwierigen Geschäftsjahr 2020 / Der Gesamtausstoß der Krombacher Gruppe ist im Corona-Jahr um 2,5 % auf 7,403 Mio. Hektoliter gesunken (FOTO)

Krombach (ots) - Ein äußerst eingeschränkter Gastronomiebetrieb, keine

Festveranstaltungen, keine Fußball-Fans in den Stadien, komplett geschlossene

Nachtgastronomie und ein massiv beeinträchtigtes Exportgeschäft - so

präsentierte sich das Corona-Jahr 2020 der gesamten Brau- und Getränkebranche.

Die Krombacher Gruppe verzeichnete insgesamt einen Ausstoßverlust von 0,188 Mio.

Hektoliter (hl) auf 7,403 Mio. hl. Im Vergleich zum Markt konnte die Dachmarke

Krombacher ein besseres Ergebnis erzielen und landete für 2020 bei 5,723 Mio. hl

(-4,8 %). Die Schweppes-Familie hat insbesondere durch die Ausweitung der

Zero-Range trotz widrigster Umstände um 101.000 hl wachsen können (+7,9 %).



"Es ist dem hohen Engagement und der großen Flexibilität unserer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken, dass wir auch in 2020, trotz

aller Umstände, mit unserem bestehenden Portfolio und auch mit unseren

Neuprodukten die Verwender*innen durchweg überzeugen konnten", kommentiert Uwe

Riehs, Geschäftsführer Marketing der Krombacher Gruppe das Unternehmensergebnis.

"Die Kraft unserer Marken sowie der Zusammenhalt und das Einstehen füreinander

in unserem Unternehmen sind wesentliche Erfolgsfaktoren, die besonders in einem

solchen Krisenjahr zum Tragen gekommen sind."









Krombacher hat auch in 2020 die Position als Deutschlands beliebteste Biermarke

weiter gefestigt. Trotz der Pandemie-bedingten, signifikanten Verluste im

Fassbierbereich, präsentierte sich der Marktführer aus dem Siegerland vor allem

im Geschäft mit Flaschenbier äußerst stabil. Dadurch konnten die Verluste in

Gastronomie, Festgeschäft und Export zumindest ansatzweise kompensiert werden.



Das Krombacher Pils war auch in 2020 wieder das Lieblingsbier der Deutschen. Vor

allem die hohe Produktqualität und die jahrzehntelange, konsequente

Naturpositionierung haben maßgeblich hierzu beigetragen. Durch die

Weiterentwicklung und Neuinterpretation der Naturpositionierung innerhalb der

überarbeiteten Markenkampagne konnte das Markenimage auch im Corona-Jahr über

alle Werbeplattformen weiter gesteigert werden.



Ein weiterer wichtiger und strategischer Baustein in der Sortenpolitik von

Krombacher ist der Fokus und der Ausbau von alkoholfreien Sorten. Hier zeigte

sich in 2020 eine besonders erfreuliche Entwicklung. Sowohl der isotonische

Durstlöscher Krombacher o,0% als auch KROMBACHER´S FASSBRAUSE und die Kultmarke

Vitamalz sind signifikant gewachsen. Mit der Einführung von Vitamalz Sport

konnte dabei zusätzlich auch der Trend zu kalorienreduzierten

Erfrischungsgetränken weiter bedient werden. Immer mehr Verbraucher*innen wissen Seite 2 ► Seite 1 von 3



