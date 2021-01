Bundesverkehrsministerium nimmt Seilbahnen für Städte ins Visier (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

(BMVI) hat das Stuttgarter Planungs- und Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE

gemeinsam mit der Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart GmbH (VWI)

beauftragt, eine Studie über die "stadt- und verkehrsplanerische Integration

urbaner Seilbahnprojekte" zu erarbeiten. Ergebnis soll ein Leitfaden für die

"Realisierung von Seilbahnen als Bestandteil des öffentlichen

Personen-Nahverkehrs (ÖPNV)" sein, der in zwei Jahren vorliegen soll.



"Mit Studie und Leitfaden wollen wir Anreize setzen, eine nachhaltige Mobilität

im urbanen Raum zu fördern und das öffentliche Verkehrssystem sinnvoll zu

ergänzen", erklärt der Parlamentarische Staatssekretär im

Bundesverkehrsministerium Steffen Bilger. "Unser Ziel ist, einen nationalen

Standard für urbane Seilbahnen in Deutschland zu schaffen, an dem sich Städte

und Kommunen orientieren können." Denn trotz der "beachtlichen Erfolge und

nachweislichen Vorteile" von Seilbahnen in vielen Metropolen weltweit, gebe es

in Deutschland "wenig Erfahrungen mit Seilbahnsystemen im urbanen Bereich",

heißt es in der Leistungsbeschreibung des BMVI.







Lissabon, Brest, Bozen, London und Ankara zu untersuchen, ist daher ein

Bestandteil der gemeinsamen Studie von Drees & Sommer und des VWI. Im Fokus der

Analyse der acht Fallbeispiele stehen jeweils der Einsatzzweck der Seilbahn, der

Planungsprozess, die städtebauliche Integration, die Verknüpfung mit dem übrigen

ÖPNV und die Auswirkungen auf den Verkehr. Abgeleitet werden sollen daraus

Erkenntnisse für mögliche Seilbahnprojekte in Deutschland.



"Bei der Analyse gilt es natürlich, die teils großen gesellschaftlichen und

politischen Unterschiede im Vergleich zu Deutschland einzubeziehen", erklärt

Sebastian Beck, Infrastruktur-Experte bei Drees & Sommer und Projektleiter für

die Studie. Er ist überzeugt: "Seilbahnen als Ergänzung zum bestehenden

öffentlichen Nahverkehr werden in Zukunft eine nicht mehr wegzudenkende Option

sein, zumal der Verkehr in Städten und Ballungsräumen zunehmend an seine Grenzen

stößt."



Als Transportmittel unschlagbar im Kosten-Nutzen-Vergleich



Sein Kollege Stefan Tritschler vom VWI und stellvertretender Projektleiter der

Studie pflichtet ihm bei: "Staus, Luftverschmutzung, Verkehrslärm,

Flächeninanspruchnahme und Verkehrsunfälle zwingen uns zur Reduktion bestehender

Belastungen. Seilbahnen nutzen den Luftraum weitestgehend unabhängig vom übrigen

Verkehr, sind technisch ausgereift und erzeugen vor Ort kaum Emissionen. Vor

allem aber sind sie leise, sicher, leistungsfähig und vergleichsweise



