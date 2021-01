Frankfurt am Main (ots) -



- Langfristige Verbesserung des Investitionsklimas und Stabilisierung der

wirtschaftlichen Lage in der Corona-Pandemie

- Erhöhung der Steuereinnahmen und Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche



Die KfW vergibt im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Rahmen der deutsch-ghanaischen

Reformpartnerschaft ein Haushaltsmitteldarlehen in Höhe von 40 Mio. EUR, um

Reformen zur Erhöhung der Steuereinnahmen, der Bekämpfung von Korruption und

illegalen Finanzströmen sowie eine Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu

unterstützen. Diese Reformen enthalten Maßnahmen zur Vereinfachung der

Steuergesetzgebung und eine Optimierung der Registrierung von Unternehmen zur

Bekämpfung von Geldwäsche. Dies verbessert die Rahmenbedingungen für private









Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage des Landes beitragen.



"Ghana ist mit seiner diversifizierten Wirtschaft und einer unternehmerisch

denkenden Bevölkerung auf einem guten Weg, den eingeschlagenen Wachstumspfad

fortzusetzen. Ein effizientes und verständliches Steuersystem ist ein wichtiges

Element, um mit den Eigeneinnahmen unabhängig von externen Geldgebern dringend

benötigte Investitionen selbst stemmen zu können. Die ghanaische Regierung zeigt

einen klar erkennbaren Willen zur Verbesserung der Transparenz und der

Effektivität ihrer Strukturen und zum Reformprozess, den die KfW unterstützt,"

sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.



Das finanzierte Reformprogramm steht im Zusammenhang mit der 2017 im Zuge der

deutschen G-20-Präsidentschaft vereinbarten Initiative "Compact with Africa" zur

Unterstützung der Reformanstrengungen von sechs afrikanischen Staaten.



Laut Schätzungen des IWF liegt die Steuerquote Ghanas bei lediglich 14,8 %,

zudem nimmt das Land im weltweiten "Corruption Perception Index" nur den 80.

Rang ein. Weiter liegt Ghana auch beim Investitionsklima gemessen am Doing

Business Ranking im unteren Bereich. Im Zuge der Maßnahmen gilt es, diese

messbaren Indikatoren zu verbessern.



