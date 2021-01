Berlin (ots) - Die für die Liquidität von Unternehmen und die Finanzierung von

Investitionen im Zuge der konjunkturellen Erholung dringend benötigte

Kreditvergabe in Deutschland funktioniert auch in der Coronakrise. Nach

vorläufigen Zahlen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR) steigerten die deutschen Genossenschaftsbanken ihre

Kreditvergabe im Gesamtjahr 2020 um 6 Prozent auf 663 Milliarden Euro im

Vergleich zum Vorjahr (Ende 2019). Im Segment der Privatkunden erhöhten sich

ihre Kreditbestände um rund 5 Prozent auf 321 Milliarden Euro, während die

Kredite an Firmenkunden sowie sonstige Kunden deutlicher um rund 7 Prozent auf

342 Milliarden Euro gesteigert werden konnten. Im März 2020 lag der

Kreditbestand der Genossenschaftsbanken vor dem ersten Lockdown noch bei 634

Milliarden Euro. Seit März 2020 stieg damit das Kreditvolumen der

Genossenschaftsbanken einschließlich der Corona-Förderkredite um gut 30

Milliarden Euro an.



"Uns ist es wichtig, gerade in dieser herausfordernden Zeit den Privat- und

Firmenkunden zur Seite zu stehen. In der Kreditvergabe einschließlich der

staatlichen Corona-Förderkreditprogramme ist der Beratungsbedarf enorm hoch. In

einem Kraftakt widmen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Genossenschaftsbanken seit Ausbruch der Coronakrise im vergangenen Frühjahr

intensiv den Fragen und Anliegen ihrer Kunden, um schnell, unbürokratisch und

zielgenau zu helfen", so BVR-Präsidentin Marija Kolak. Bei den

KfW-Corona-Förderkrediten stellen Genossenschaftsbanken einen Marktanteil von

knapp 30 Prozent des Antragsvolumens. Per Ende Dezember 2020 verzeichneten

Genossenschaftsbanken fast 47.600 Corona-Förderkreditanträge mit einem

Antragsvolumen von mehr als 10,1 Milliarden Euro, die von Genossenschaftsbanken

an die KfW oder Landesförderinstitute vermittelt wurden. "Wir begrüßen die

Entscheidung der Bundesregierung und KfW, das KfW-Sonderprogramm für Unternehmen

bis Ende Juni 2021 fortzuführen. Damit erhält der Mittelstand eine weitere

unverzichtbare Überbrückungsleistung zur Wahrung der Liquidität", so Kolak.







mit Kreditstundungen bereit, zunächst mittels der gesetzlichen Moratorien, aber

nahezu zeitgleich auch über die flexibleren privaten Moratorien, die auch heute

noch möglich sind. Der Bedarf der Kunden an Stundungen ist seit dem Sommer 2020

erfreulicherweise stark zurückgegangen und hat sich auch durch den erneuten

Lockdown nicht wieder erhöht. Die aktuellen Stundungen per Ende Dezember

betreffen rund 35.000 Konten mit einem Kreditvolumen von 5,4 Milliarden Euro;

dies entspricht weniger als einem Prozent des gesamten Kreditvolumens bei

Genossenschaftsbanken. Zudem sind diese Bestände zu 96 Prozent mit werthaltigen

Immobilien besichert.



"In unseren Schätzungen gehen wir davon aus, dass die Zahl der

Unternehmensinsolvenzen 2021 in Deutschland um 20 bis 30 Prozent steigen könnte,

auch wenn sich dies in den Bilanzen unserer Banken zum Jahresende kaum zeigt.

Bei der Unterstützung unserer Kunden mit Krediten sehen wir die Risiken

weiterhin als gut beherrschbar an. Die Genossenschaftsbanken besitzen dank ihres

Geschäftsmodells und ihrer guten Eigenkapitalausstattung die nötige Resilienz,

um die Coronakrise zu bewältigen. Angesichts der bestehenden Unsicherheiten

überprüfen wir die Kreditrisiken regelmäßig und passen unser Risikomanagement

entsprechend an. Wir sind zuversichtlich, unsere rege Kreditvergabe auch in

diesem Jahr fortsetzen zu können", so Kolak.



Die Nachfrage nach Wohnungsbaukrediten bleibt nach den vorläufigen Zahlen für

das Gesamtjahr 2020 ebenfalls ungebrochen. Die Wohnungsbaukredite der

Genossenschaftsbanken an ihre Kunden stiegen von Dezember 2019 voraussichtlich

um gut 8 Prozent auf 378 Milliarden Euro per Ende 2020.



