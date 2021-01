Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

JPMORGAN belässt DANONE auf 'Neutral' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. In Zeiten einer konjunkturellen Erholung dürften Konsumwerte weniger gefragt sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag …