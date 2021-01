Ein “US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen” erteilt einen Auftrag über eine Montagelinie für Batteriemodule im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Auftrag wird in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 umsatz- und ertragswirksam. Den Anlegern gefällt’s auf jeden Fall: Die Aktie steigt um über 16 % – was steckt dahinter?

Spekulation über “amerikanischen Hersteller” befeuert die Aktie

Anders kann man diesen Kurssprung nicht erklären. Und die Spekulation, dass dieser Neukunde weitere Aufträge platzieren wird. Ein Auftrag im untern zweistelligen Millionenbereich erklärt diesen Anstieg nicht allein. In 2015 gab es bereits einmal wilde Spekulationen über einen potentiellen Tesla Auftrag für den Spezialmaschinenbauer. Damals spekulierte das manager magazin am 31.03.2015 in dem Artikel “Was läuft da mit Herrn Manz und Tesla” (Nils-Viktor Sorge) über einen kleinen Auftrag von “ein paar hunderttausend” der zu einem Kurssprung der Aktie und einer Zunahme der Marketcap um 30 Mio EUR führte.

Könnte diesmal – mit möglicherweise mehr Substanz – wieder der Hintergrund sein.

Tesla stellte auf dem Batterie-Day seine neuen Rundzellen “4680” vor

Das Branchenmagazin elektrive.net beschrieb die Rundzelleninnovation am 23.09.2020 so: “Die Bezeichnung 4680 bezieht sich bei Tesla traditionell auf die Abmessungen: Der Durchmesser der Rundzelle beträgt 46 Millimeter, die Zelle ist 80 Millimeter lang. Sie soll die sechsfache Leistung und die fünffache Energiemenge einer aktuellen Tesla-Zelle bieten und so hochgerechnet 16 Prozent mehr Reichweite ermöglichen.

Alleine der neue Formfaktor soll auf Zellebene die Kosten pro Kilowattstunde um 14 Prozent senken. Aber: Insgesamt will Tesla den kWh-Preis um 56 Prozent senken und dabei die Reichweite um 54 Prozent steigern.”

Und Manz erwähnt in seiner heutigen Pressemitteilung: “…Order des nordamerikanischen Neukunden, dessen Batteriemodule aus hocheffizienten Rundzellen aufgebaut werden sollen” Spricht einges für Tesla als Auftraggeber. Oder auch nicht. Jedenfalls die Gerüchteküche arbeitet…

BioNTech’s Ugur Sahin überraschte auf Investorenkonferenz mit einer Zahl: 2 Mrd Impfdosen in 2021 produzierbar. Bisher sprach man von 1,3 Mrd