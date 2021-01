Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

SMT Scharf Übernahmeofferte deutlich unter dem Börsenkurs Eine Aktionärsvereinbarung im Kreis der Ankeraktionäre von SMT Scharf bringt ein Übernahmeangebot, das die anderen Anteilseigner aber nicht groß in Freude versetzen dürfte. 8,22 Euro werden die Shareholder Value Beteiligungen AG und Share Value …