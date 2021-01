Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Media and Games Invest Neuer Sitz und neue Aktien Media and Games Invest wird den Sitz des Unternehmens verlagern. Bisher in Malta ansässig, soll die Gesellschaft ihren Sitz zukünftig in Luxemburg haben. „Die Sitzverlegung soll MGI für weitere Investorengruppen zugänglich machen, die aufgrund des …