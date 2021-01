Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bielefeld (ots) - Die itelligence | NTT DATA Business Solutions, einer derweltweit führenden SAP Partner, regt mit dem E-Book "Innovationspotenzialeerkennen und aktivieren" durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis Unternehmendazu an, Innovationen im eigenen Haus zu entwickeln und die Chancen derDigitalisierung aktiv für sich zu nutzen.Laut einer Studie der Unternehmensberatung Kearney (https://www.businessinsider.de/wirtschaft/studie-deutschen-unternehmen-fehlt-bei-der-digitalisierung-der-mut/) gehören 40 Prozent der deutschen Unternehmen zur Gruppe der "risikoscheuenStandard-Digitalisierer". Diese stünden der Digitalisierung zwar positivgegenüber, hätten aber kein klares strategisches Ziel, um sicher beurteilen zukönnen, ob sich die Investition in digitale Produkte auch lohne und verhieltensich daher bei Neuerungen eher zurückhaltend. Ein weiteres Viertel wird in dergleichen Studie als "nicht-disruptive-Digitalisierer" eingestuft. Sie stündender Digitalisierung zwar grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber, fürchteten sichjedoch davor, durch Innovationen ihr traditionelles Kerngeschäft zu verlieren.Demnach herrscht in drei von vier Unternehmen in Deutschland ein Mindset, in demes Innovationen schwer haben. Dass diese Innovationszurückhaltung wenigzukunftsweisend ist, wird in der Covid-19-Pandemie jedoch immer mehr Unternehmenbewusst. In einer Befragung des BMWi (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ergebnisse-online-befragung-corona-forschung-innovation.pdf?__blob=publicationFile&v=10) gab rund die Hälfte der Unternehmen als bisherige Lehre derCorona-Krise an, künftig vorhandenes Know-how systematisch nutzen zu wollen, umneue Märkte zu erschließen und dabei stärker auf die Digitalisierung zu setzenals bislang.Wie aber entstehen Innovationen durch den Einsatz digitaler Technologien? Wiekommt man auf zündende Ideen zu Produkten und Prozessen, mit denen sich einUnternehmen von seinen Wettbewerbern unterscheidet? Und mit welchen Strategienlassen sich innovative Entwicklungen zur technischen und organisatorischen Reifebringen? Antworten auf diese Fragen bietet das E-Book "Innovationspotenzialeerkennen und aktivieren", herausgegeben von itelligence | NTT DATA BusinessSolutions (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/ergebnisse-online-befragung-corona-forschung-innovation.pdf?__blob=publicationFile&v=10) . Kernstückedes E-Books sind sechs Innovation Cases. Sie geben Einblicke darin, wie inunterschiedlichen Branchen und aus verschiedenen Motivationen heraus