Planung in Krisenzeiten

- Zwei von fünf KMU haben weniger Einnahmen als vor der Corona-Krise

- Liquiditätsplanung und Flexibilität erhalten im Zuge der Pandemie neuen

Stellenwert

- Übersichtliche Finanzen bieten wichtige Entscheidungsgrundlage



Die Covid-19-Pandemie hat Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, die sich auch

nach Abklingen der Akutphase langfristig zeigen werden. Vor allem kleine und

mittlere Unternehmen (KMU) wurden stark von den Maßnahmen zur Eindämmung des

Coronavirus getroffen, das Resultat sind Kurzarbeit, Insolvenz und Schließungen.

Eine aktuelle Studie von INNOFACT im Auftrag von Agicap zeigt, dass fast die

Hälfte (44 %) aller befragten Unternehmen aufgrund von Covid-19 Änderungen im

Geschäftsablauf vornehmen mussten. Vier von zehn Betrieben (41 %) verzeichneten

weniger Umsatz als vor der Pandemie. Auch in diesem Jahr wird die Pandemie

weiter ihre Wellen schlagen. Doch die Planung mit einem aggregierten Tool kann

Unternehmen beim Neustart 2021 unterstützen und die Reaktionszeiten für künftige

Krisensituationen verkürzen.