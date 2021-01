Prognose von Börsenexperte Felix Haupt / DAX bietet Anlegern 2021 attraktive Chancen

Berlin (ots) - Nach einem bewegten Börsenjahr im Zeichen der Corona-Pandemie wird sich der DAX im Jahr 2021 deutlich erholen, so Trading-Experte Felix Haupt. Wie der erfahrene Investor erklärt, tut man aktuell gut daran, einen Teil seines Vermögens in Aktien anzulegen. Dafür spreche nicht nur der voraussichtliche Aufschwung der Weltwirtschaft. Auch eine deutlich vorhersehbarere und gemäßigtere US-Außen- und Wirtschaftspolitik unter Joe Biden sowie die Zuschüsse aus der Europäischen Wiederaufbaufazilität werden zu einer stärkeren Performance vieler Anlagewerte beitragen.



Dabei hält Felix Haupt Anleger an, sich auf einzelne Sektoren und Titel zu konzentrieren. Vor allem in zyklischen Märkten aktive Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise Einbußen hinnehmen mussten, könnten sich im Jahr 2021 überdurchschnittlich gut entwickeln. Große Potenziale biete beispielsweise der Tourismussektor, der zu den großen Verlierern der Pandemie zählte. Doch auch Aktien von Banken, Automobilunternehmen und Industrie werden im Jahr 2021 eine gute Performance zeigen, so Felix Haupt. Dennoch sei auch mit zwischenzeitlichen Rücksetzern in den verschiedenen Segmenten zu rechnen, weshalb ein aktives Management eine zentrale Rolle beim Thema Investment spielen wird.