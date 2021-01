SKODA AUTO liefert im Jahr 2020 trotz COVID-19-Pandemie weltweit über eine Million Fahrzeuge aus (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - - SKODA AUTO übertrifft Marke von weltweit 1.000.000

ausgelieferten Fahrzeugen trotz 39-tägigem Shutdown der tschechischen

Produktionsstandorte und dem zeitweisen Zusammenbruch der Absatzkanäle im

zweiten Quartal



- Automobilhersteller steigert Marktanteil in Europa auf 5,4 Prozent und kann

erfolgreichen Kurs in Russland bestätigen (+6,8 %)





- Auslieferungsergebnis belegt Wirksamkeit der getroffenen GegenmaßnahmenSKODA AUTO hat im Jahr 2020 insgesamt 1.004.800 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefertund die Marke von einer Million Auslieferungen damit bereits zum siebten Mal inFolge übertroffen. Vor dem Hintergrund der erheblichen Belastungen durch dieCOVID-19-Pandemie verdeutlicht dieser Wert insbesondere die Wirksamkeit dergetroffenen Gegenmaßnahmen. Nach dem 39-tägigen Shutdown der tschechischenProduktionsstandorte sowie dem zeitweisen Zusammenbruch der Absatzkanäle imzweiten Quartal konnte SKODA AUTO auf den internationalen Märkten bereits imJuni wieder zulegen. Neben den umfassenden Restart-Programmen zur wirksamenUnterstützung der Händlerbetriebe trug dazu auch die attraktive und moderneModellpalette bei.SKODA AUTO hat im Jahr 2020 trotz hoher Belastungen und großer Herausforderungendurch die COVID-19-Pandemie weltweit 1.004.800 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.Um den zwischenzeitlichen Zusammenbruch der internationalen Absatzkanäle imzweiten Quartal bestmöglich zu kompensieren, initiierte der tschechischeAutomobilhersteller marktspezifische Restart-Programme zur zielgerichtetenUnterstützung seiner Händlerbetriebe. Die positive Entwicklung derAuslieferungen in der zweiten Jahreshälfte belegt die Wirksamkeit dergetroffenen Maßnahmen.Unter weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen lieferte der tschechischeAutomobilhersteller von Juli bis einschließlich Dezember weltweit 578.100Fahrzeuge aus (erstes Halbjahr: 426.700 Fahrzeuge). Zudem konnte SKODA AUTO inden vergangenen 12 Monaten seinen Erfolgskurs in zahlreichen Märkten bestätigen:So lieferte der Automobilhersteller etwa in der Türkei 24.200 Fahrzeuge aus(+56,3 %) und in Ägypten 5.500 Fahrzeuge (+52,8 %) aus. In Europa steigerte derAutohersteller zudem seinen Marktanteil auf 5,4 Prozent. In Russland bedeuten94.600 ausgelieferte Fahrzeuge einen Rekordwert (+6,8 %).SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Thomas Schäfer erklärt: "Über eine Millionausgelieferte Fahrzeuge weltweit sind ein toller Erfolg für SKODA AUTO,insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenenfünfwöchigen Produktionsstopps während der ersten Welle im Frühjahr. Ich dankeder Vertriebsmannschaft, unseren Importeuren und Händlern für diese gemeinsame